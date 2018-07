FIFA "feliz" por hallazgo con vida de 12 niños futbolistas perdidos en cueva de Tailandia hace 9 días

La FIFA expresó su "gran felicidad" al enterarse del hallazgo con vida de doce niños futbolistas y su entrenador en una cueva inundada en el norte en Tailandia, tras pasar sin víveres nueve días.



"Esperamos que con la ayuda de los socorristas, los niños y su entrenador salgan sanos y salvos de la cueva y puedan reencontrarse con sus familias", indicó a la AFP un portavoz de la FIFA , presente en Rusia 2018 .



La FIFA explica que están "en contacto estrecho con Federación Tailandesa para seguir la evolución del caso". Los doce niños y su entrenador deben restablecerse e ir recuperando fuerzas, tras varios días sin alimentos, antes de iniciar una delicada evacuación bajo el agua.



Las chances de que puedan ser sacados de la cueva eran mínimas para este martes: el nivel actual de agua implica un recorrido submarino que a un buzo profesional le lleva hacer seis horas, precisaron los socorristas.



Los chicos, de entre 11 y 16 años, fueron descubiertos el lunes por la noche junto a su entrenador de 25 años por un grupo de buzos británicos expertos en rescates de alto riesgo. Estaban desmejorados pero "sanos y salvos", a más de cuatro kilómetros en el interior de un complejo de cuevas.

Así fueron hallados los niños en la cueva de Tailandia:

El equipo de estos pequeños futbolistas se vio sorprendido por las crecidas de agua en el interior de las cuevas, el 23 de junio pasado, quedando atrapados y sin posibilidades de escapar por sus propios medios.



Un alto funcionario tailandés dijo el martes que las lluvias intensas pronosticadas para los próximos días podrían agravar las inundaciones en la cueva donde se halló a 12 chicos y su entrenador de fútbol, lo que obligaría a acelerar la evacuación.



Los 13 fueron hallados por buzos rescatistas el lunes por la noche en la cueva en la provincia norteña de Chiang Rai durante una búsqueda desesperada que contó con ayuda internacional y angustió al país. Las autoridades dijeron que el estado de salud de los chicos, de 11 a 16 años, y su entrenador, de 25, era estable y habían recibido alimentos líquidos de alto contenido proteínico.

El ministro del Interior, Anupong Paojinda, dijo que posiblemente tendrían que salir buceando, dados los pronósticos de mal tiempo. Añadió que se los sacaría por la misma ruta tortuosa que usaron sus rescatistas.



Anupong dijo que aunque continuarán las operaciones para bombear el agua, es evidente que algunas zonas de la gran caverna no se pueden drenar y que para salir, los chicos tal vez necesiten equipo de buceo mientras los guían los buzos profesionales. Reconoció que una falla podría resultar desastrosa.



“Bucear no es fácil. Para los que nunca lo han hecho, será difícil, a diferencia de bucear en una piscina, porque la cueva tiene canales pequeños”, dijo. “Si algo sucediera a mitad de camino, podría ser peligroso para la vida”.



Un video difundido el martes por la mañana por la Armada tailandesa muestra a los chicos en su ropa deportiva sentados en una zona seca en la cueva Tham Luang Nang Non, los rostros iluminados por el foco de un rescatista.

