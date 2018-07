Francia Campeón: Esta es la canción para N'Golo Kanté que no le gustará a Lionel Messi [VIDEO y FOTOS]

Los campeones de Rusia 2018 no se cansan de celebrar, bailar y, cómo no, cantar. Los galos sorprendieron a su compañero, el volante N'Golo Kanté, durante el homenaje que recibieron de parte del presidente, Emmanuel Macron, dedicándole una canción que destaca sus condiciones, entre ellas, haber anulado a Lionel Messi .



La selección de Francia había sido recibida en el Palacio del Elíseo y Paul Pogba no dudó en tomar el micrófono e inprovisar y poner a todos a cantar el tema dedicado a N'Golo Kanté : “Es pequeño, es bueno, se comió a Lionel Messi ”.



N'Golo Kanté , fue uno de los pilares de la selección francesa que se destacó en Rusia 2018 como uno de los mejores volantes, al que solo le quedó sonreír mientras sus compañeros entonaban las particulares letras.

¡COMO LO QUIEREN😍👏🏽! Los jugadores de Francia🇫🇷, incluido Deschamps, le cantan a su pilar fundamental en la mitad de la cancha, N’Golo Kanté:



“Él es pequeño, él es amable, él ha parado a Leo Messi… N’Golo Kanté, N’Golo Kanté🎶” pic.twitter.com/ygNWyaTvKP — Actual Fútbol (@ActualFutbol) 16 de julio de 2018

N'Golo Kanté , con solo 1,68 metros de estatura, se convirtió en la pesadilla de los delanteros a los que debió cortar juego, entre los que sufrieron su asfixiante marca estuvo el argentino Lionel Messi , considerado como el mejor del mundo.



Francia: Multitudinario recibimiento a los campeones del Mundial de Rusia →https://t.co/gLplet8d5e pic.twitter.com/cqPIfS74e3 — 24 Horas (@24HorasTVN) 16 de julio de 2018

A pesar del desempeño individual de N'Golo Kanté más destacó el colectivo de Francia, mantuvo su etiqueta de favorita al título en Rusia 2018 , hizo parte del Grupo C junto a Australia a la que derrotó por 2-1, Perú a la que superó por 1-0 y Dinamarca con la que empató 0-0.





Luego en octavos de final, instancia en la que se toparon con Argentina y posteriormente vencieron por 4-3. Después descontaron a Uruguay por 2-0 y consiguió así su pase a las semifinales donde se topó con Bélgica, aquí bastó con un solitario gol de Samuel Umtiti para tener acceso a la ansiada final en dónde chocaría con Croacia y póstumamente se coronaría campeona tras superar al equipo de Luka Modrić y compañía en un abultado 4-2 final.