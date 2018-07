Francia campeón del Mundo: Conoce el millonario premio que se lleva el ganador del Mundial Rusia 2018

Francia vs Croacia : Para la presente edición del Mundial Rusia 2018 la FIFA aumentó los premios para las selecciones que disputen la final en caso del campeón (los galos) y segundo lugar (los croatas).



En total, son 400 millones de dólares los que se repartieron en el Mundial Rusia 2018. Monto superior a los 358 millones que se repartieron en Brasil 2014.



En este caso, solo en la final entre Francia vs Croacia se dividen 66 millones de dólares. Francia , el campeón del mundo se lleva 38 y Croacia, segundo lugar (Subcampeón) otros 35 millones.



No solo la gloria acompaña al ganador de la Copa del Mundo. También un premio económico millonario para las federaciones de los países en la final.

Así festejó la selección de Francia el titulo en Rusia 2018

Bélgica por el tercer lugar se embolsó 24 millones y la selección de Inglaterra 22. En el caso de la selección peruana le tocó 8 millones tras quedar eliminados en la fase de grupos del Mundial Rusia 2018.

