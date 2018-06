Francia vs Australia: Árbitro utilizó reloj tecnológico para validar el gol de Paul Pogba | VIDEO

Rusia 2018 es el Mundial de la tecnología. Francia y Australia fue un partido polémico y el árbitro uruguayo Andrés Cunha no quiso complicarse la vida y utilizó todas las herramientas tecnológicas que tenía a la mano.



Corría el minuto 35' del segundo tiempo, cuando Paul Pogba remató desde afuera del área para que el balón ingrese a la portería de Mat Ryan . Sin embargo, la polémica surgió cuando la redonda chocó en el travesaño y bajó de manera rápida sin poder visualizar el árbitro si había ingresado o no.



Pero el juez uruguayo se apoyó en el Sistema de Detección Automática de Goles (DAG). El nombre del reloj es Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia , y está conectado a un dispositivo electrónico de asistencia al arbitraje, el Goal Line Technology , que sigue todas las trayectorias del balón y determina si el balón ha cruzado o no por completo la línea de gol.

Video: Gol 2 de Francia

Situación similar, ocurrió en el partido entre España y Portugal donde el árbitro no le convalidó un tanto a Isco porque su reloj no había vibrado.



La selección de Francia se enfrentará a Perú el próximo jueves 21 de junio a las 10:00 a.m. (hora peruana) y luego tendrá que medirse con Dinamarca.