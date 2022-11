Aún recuerdo como si fuera ayer cuando llegué hasta el otro lado del mundo para ver a mi selección en el Mundial de Rusia 2018. Ahora mi realidad es totalmente distinta y miro los partidos del Mundial de Qatar 2022 por televisión y aun pensando que miles de peruanos hubieran viajado para estar allí. Me imagino a los peruanos haciendo los ‘banderazos’ y multitudinarias marchas por las calles de Doha.

Estadio Arena Ekaterimburgo en Rusia

La ‘blanquirroja’ habría debutado hoy con la selección de Francia (juega a las 2 de la tarde con Australia) en el ‘mundial de los árabes’ y estoy seguro de que nos hubiéramos cobrado la revancha del certamen anterior. Me acuerdo hace cuatro años cuando estuve en el Ekaterimburgo Arena, el estadio más raro de la mencionada ciudad rusa por su particular infraestructura. Tuve que viajar más de 20 horas en tren desde la ciudad de Moscú para conocerlo.

Las tribunas de las zonas norte y sur estaban situadas afuera del recinto y eran temporales, y fue en una de estas donde estuve alentando a la selección. Allí me sucedió algo muy curioso buscando el número de mi asiento, minutos antes de iniciar el partido contra los franceses.

Me tocaba estar arriba, en la última bandeja de la tribuna, y tuve que subir por una gigantesca escalera de fierro para llegar hasta la cima. Buscando mi asiento, de acuerdo con el número de mi entrada, me di con la sorpresa de encontrar en el lugar que me correspondía a un conocido periodista deportivo.

Periodista de Trome en las afueras del estadio Arena Ekaterimburgo

El presentador de televisión, que habría mantenido una relación sentimental con una exbailarina, estaba con un amigo y lamentablemente tuve que ‘desalojarlo’. No quedaba otra. “Hola, disculpa. Estás en mi asiento”, le dije.

Mostrando su caballerosidad, el periodista se disculpó y se retiró. Quedó como una anécdota más de todo lo vivido en tierras moscovitas. Todo esto lo recuerdo echado en mi cama y viendo por la ‘tele’ los partidos del mundial. Debo confesar que aún no asimilo que mi selección no se encuentre en Qatar.

TE PUEDE INTERESAR: