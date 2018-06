Francia vs Australia : La selección 'blue' enfrenta al cuadro de los 'canguros' este sábado por la primera fecha del Grupo C del Mundial Rusia 2018 . Sin duda, el plantel de los galos está plagado de estrellas. Aquí las posibles alineaciones del partido. ¿Juega Cahill? ¿Giroud o Lemar?

[Mira la galería y conoce las alineaciones del Francia vs Australia]

El Francia vs Australia se disputa en la apertura del tercer día de competencia en la fase de grupos. El duelo está pactado en el Arena Kazán (5:00 a.m. hora peruana) y el técnico francés Didier Deschamps mandará lo mejor que tiene.



Sin duda el susto para los galos, la dio la lesión de Kylian Mbappé, que se lesionó y no completó el entrenamiento a mitad de semana. No obstante, parece recuperado, aunque se espera la decisión del DT.



Otra de las posiblidades que maneja Deschamps es la inclusión de Tolisso o Matuidi en el mediocampo. La misma duda pasa por la presencia de Lemar o Giroud en el ataque. Lo que si está claro es la presencia indiscutible de Antoine Griezmann.



En el caso del entrenador de los 'Canguros', Bert van Marwijk, al parecer podría tener recuperar a su jugador clave en el ataque Tomi Juric, que se recuperó de su lesión de rodilla. Incluso, su referente Tom Cahill, podría esperar en el banco.

Con Antoine Griezmann, Paul Pogba y Kylian Mbappé como puntas de lanza, los Bleus tiene la pólvora necesaria. Un sorteo benévolo no ha hecho más que aumentar la presión sobre el grupo que dirige Didier Deschamps, que entrará en escena también el sábado enfrentándose a Australia, antes de medirse a Perú (21 de junio) y a Dinamarca (26 de junio).



Australia ha arruinado pronósticos en anteriores Mundiales, pero tiene un equipo envejecido que se clasificó para Rusia arrastrado por el veterano centrocampista Tim Cahill en un desempate contra Siria.



Mientras no vuelvan los fantasmas del pasado, Francia debería dejar a sus adversarios del Grupo C en un segundo escalón, aunque los galos también cargarán con la ansiedad de no poder fallar para evitar un duelo en octavos con la Argentina de Lionel Messi, favorita a hacerse con el primer puesto en el Grupo D.

Mira los principales horarios y canales del Francia vs Australia :



España: 12:00 m. | TV: Cuatro

Argentina: 7:00 a.m. | TV: TyC Sports y DirecTV Sports

Chile: 6:00 a.m. | TV: DirecTV y TVN

Perú: 5:00 a.m. | TV: Latina y DirecTV Sports

Colombia: 5:00 a.m. | TV: DirecTV Sports

Estados Unidos: 6:00 a.m. | TV: Fox Sports 1

México: 5:00 a.m. | TV: Televisa y TV Azteca

Ecuador: 5:00 a.m.

Paraguay: 6:00 a.m.

Uruguay: 7:00 p.m.

Bolivia: 6:00 a.m.

Venezuela: 6:00 a.m.

