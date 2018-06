Francia vs Australia EN VIVO Día, hora y canal del partido por el Grupo C del Mundial Rusia 2018

Francia vs Australia EN VIVO. Los 'Blues' y los 'Socceroos' inauguran el Grupo C del Mundial Rusia 2018 en el Kazán Arena, donde comparten grupo con la selección peruana y Dinamarca que jugarán horas más tarde este sábado 16 de junio.



Con Antoine Griezmann, Paul Pogba y Kylian Mbappé como puntas de lanza, Francia tiene la pólvora necesaria para ganar a Australia, que tiene como su figura al veterano Tim Cahill.



En Francia vs Australia, la estrella 'socceroo' busca superar el récord que ostenta Pelé. De anotar un tanto en el Mundial, Tim Cahill se convertiría, a sus 38 años, en el futbolista de mayor edad en conseguirlo, y es consciente de ello.



“Hice mucho esfuerzo para estar aquí. Entrar en el campo es un paso pero marcar sería simplemente increíble. La gente sueña con anotar en un Mundial, pero unirse a la lista de nombres que están allí no tiene precio”, indicó Tim Cahill sobre el Francia vs Australia.



Australia ha arruinado pronósticos en anteriores Mundiales, pero tiene un equipo envejecido que se clasificó para Rusia 2018 arrastrado Tim Cahill en un desempate contra Siria.



El fútbol no tiene lógica, pero Francia deberá sacar un buen resultado ante Australia en el Grupo C, aunque los galos también cargarán con la ansiedad de no poder fallar para evitar un duelo en octavos con la Argentina de Lionel Messi, favorita a hacerse con el primer puesto en el Grupo D.

¿Qué día y hora se juega Francia vs. Australia ? Estas selecciones debutarán el sábado 16 de junio a las 05:00 a.m. (hora peruana).

Argentina: 7:00 am

Bolivia: 6:00 am

Brasil: 7:00 am

Chile: 7:00 am

Colombia: 5:00 a.m.

Ecuador: 5:00 a.m.

México: 5:00 a.m.

Uruguay: 7:00 am

Venezuela: 6:00 am

Estados Unidos: 3:00am (Los Angeles), 5:00am (Chicago), 6:00am (Washington), 6:00am (Nueva York), 6:00am (Miami)



¿Dónde se jugará Francia vs Australia ? El Kazán Arena, ubicado en la ciudad de Kazán es el escenario elegido para este duelo debut de ambas selecciones en el Mundial Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán el Francia vs Australia ? En nuestro país, el partido será emitido por Latina, canal de señal abierta oficial del Mundial Rusia 2018. DirecTV también pasará este encuentro en el Perú y en todo Latinoamérica.



¿Quieres seguir el Francia vs. Australia vía Internet? En Trome.pe encontrarás todos los detalles no solo de este encuentro por el Mundial Rusia 2018, sino también de todos los partidos que Perú y las demás selecciones enfrentarán en esta Copa del Mundo.



