Francia vs Australia : EN VIVO ONLINE TV El equipo de los 'Blues' enfrenta a los 'Canguros' este sábado en el estadio Arena Kazán por la primera fecha del Grupo C del Mundial Rusia 2018 . Francia busca un triunfo ante Australia y consolidar su rótulo de favorito en la serie. (5:00 a.m. hora peruana) (TV: Latina para Perú | DirecTv) (TV: TF1 para Francia | Bein Sports para Europa)



Francia vs Australia será el partido que pondrá a prueba de manera oficial al equipo galo y su poderío. Los Blues no quieren sorpresas ante un rival que está acumbrado a dar pelea.



Didier Deschamps tiene claro que el primer lugar de la serie es el primer objetivo para encaminar a su equipo a la final de Rusia 2018. Así, el Francia vs Australia es decisivo pero no complicado, por lo menos en el papel.



El Francia vs Australia tendrá sobre el campo un equipo titular cuyo precio valor llegar a los 800 millones de euros. Por ello, todos centran sus ojos en lo que puedes hacer sus jóvenes estrellas Kylian Mbappé y Dembélé. Con la experiencia de Antoine Griezmann y Paul Pogba.



El Francia vs Australia es la chance de borrar del recuerdo de los galos, la discreta actuación del último amistoso ante Estados Unidos (1-1) . Muy distinto a la perfomance de los tres triunfos seguidos ante Rusia, Irlanda e Italia.

Francia vs Estados Unidos: Resumen y Goles.

Los Socceros encaran el Francia vs Australia como un gran desafío, pero con la mente puesta en sus rivales directos: Perú y Dinamarca. Con estas selecciones estaría disputando la segunda plaza a los octavos de final de Rusia 2018.



El DT francés todavía podría sorprender al definir al acompañante de Griezmann: Lemar o Olivier Giroud. En la misma situación estarían Tolisso o Matuidi. En cambio, el técnico Bert van Marwijk recupera a su jugador clave en ofensiva Tom Juric.



La clave para Australia, por más complicada que resulte está en no perder por goleada tal como le pasó a Arabia Saudita en su debut con Rusia. Un resultado así, resta significativamente las posibiliad de cualquier selección. Este caso aplica para Perú y Dinamarca.

Posibles Alineaciones del Francia vs Australia :



Francia : Lloris; Mendy, Varane, Umtiti, Sidibe; Kante, Pogba, Tolisso; Mbappe, Lemar, Griezmann

Australia : Ryan; Risdon, Sainsbury, Jedinak, Behich; Luongo, Mooy, Leckie, Kruse, Irvine; Juric.

Horarios y canales TV del Francia vs Australia :

España: 12:00 m. | TV: Cuatro

Argentina: 7:00 a.m. | TV: TyC Sports y DirecTV Sports

Chile: 6:00 a.m. | TV: DirecTV y TVN

Perú: 5:00 a.m. | TV: Latina y DirecTV Sports

Colombia: 5:00 a.m. | TV: DirecTV Sports

Estados Unidos: 6:00 a.m. | TV: Fox Sports 1

México: 5:00 a.m. | TV: Televisa y TV Azteca

Ecuador: 5:00 a.m.

Paraguay: 6:00 a.m.

Uruguay: 7:00 p.m.

Bolivia: 6:00 a.m.

Venezuela: 6:00 a.m.

