Francia vs Bélgica EN VIVO Día, hora y canal por la semifinal del Mundial de Rusia 2018

Francia vs Bélgica EN VIVO HORA Y CANAL TV. Los 'galos' se enfrentarán en el Estadio de San Petersburgo por la primera semifinal del Mundial de Rusia 2018 .



La selección de Francia llegó a la semifinal tras vencer a Uruguay por 2-0 con goles de Pavard y Griezmann . Los dirigidos por Didier Deschamps son claros candidatos a ganar el Mundial y quieren ratificarlo ante una selección que ha mostrado buen juego durante sus presentaciones. Con el regreso de Blaise Matuidi, el entrenador tiene a su once titular ideal completo.



Francia vs Bélgica se enfrentarán por la semifinal de Rusia 2018 el martes 10 de julio a la 01:00 p.m . (hora peruana) .



Argentina: 3:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

Ecuador: 1:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Chile: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

España 8:00 p.m.

Uruguay: 3:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Estados Unidos: 11:00 am (Los Angeles), 1:00 pm (Chicago), 2:00 pm (Washington), 2:00 pm (Nueva York), 2:00 pm (Miami)



Bélgica , por su lado, logró vencer a Brasil en un partido dramático desde el minuto cero. Los comandados por Eden Hazard lograron mejorar la imagen opaca que se mostró ante Japón por octavos de final de Rusia 2018.



La selección de Bélgica hizo historia. Los dirigidos por Roberto Martínez Montoliu lograron acceder por primera vez en su historia a una semifinal de este tipo de certamen y dejarán todo para llegar al último partido.

¿Dónde se jugará Francia vs Bélgica? El Estadio de San Petersburgo es el escenario escogido para la primera semifinal de Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán Francia vs Bélgica? En nuestro país, Latina y Directv Sports serán los encargados en transmitir el partido a todo el Perú.



¿Quieres seguir el Francia vs Bélgica vía Internet? La mejor alternativa la trae Trome.pe con su especial del Mundial Rusia 2018 donde te traemos todos los detalles no solo de este encuentro, sino también de todos los partidos que Perú y las demás selecciones enfrentarán en esta Copa del Mundo.



