Francia vs Bélgica: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV semifinales Mundial Rusia 2018

Francia vs Bélgica EN VIVO EN DIRECTO La selección 'Blue' juega ante los Diablos Rojos este martes 10 de julio en el estadio San Petersburgo por las semifinales del Mundial Rusia 2018. Francia el favorito ante Bélgica para avanzar a la final.



Francia vs Bélgica enfrenta a dos selecciones candidatas a llevarse la Copa del Mundo. Una de ellas se quedará afuera y cual sea el caso, para los galos se terminaría el sueño, en su mejor momento desde el título del 1998. En cambio, los Diablos Rojos, podrían alcanzar la gloria y ratificarse como la sensación.

El Francia vs Bélgica tendrá a dos rivales que por juego han sido alabados y han demostrado capacidad y eficacia. No obstante, para los 'blues', podría ser el primer rival que los ponga a prueba. Los belgas, sacaron del Mundial nada menos que a Brasil.



Francia vs Bélgica será también el duelo de invictos en el torneo. Ninguno perdió en la fase de grupos y los Diablos Rojos han sumado cinco victorias, que incluye también la remontada a Japón 3-2 en el último minuto del partido.

Brasil 1-2 Bélgica: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: FIFA TV)

En cambio Francia , empató con Dinamarca, sin mayores exigencias y sumó cuatro triunfos. Los galos dieron cuenta de los sudamericanos: Perú, Argentina y Uruguay. Los belgas se dieron el gusto de ganarle a Inglaterra, precisamente otro de los semifinalistas del Mundial.



El Francia vs Bélgica será además el duelo de estilos parecidos de juego. El potencial individual se inclina a favor de los 'Blues' pero los belgas también tienen los suyo. En la ofensiva francesa, Mbappé ha sido la estrella indiscutible del Mundial Rusia 2018. Además de Antoine Griezmann y Olivier Giroud. Al frente, Mertens, Kevin de Bruyne, Eden Hazard y Romelu Lukaku hacen un esforzado trabajo que ya tiene reconocimiento.

La final, instancia decisiva de Rusia 2018, no es ajena para los galos. Pero con resultados opuestos. Francia lo hizo cuando fue anfitrión de su Mundial y la ganó ne 1998, nada menos que a Brasil. Ocho años después, volvió a la final de la Copa del Mundo pero perdió ante Italia.



Dos coincidencias de los semifinalatistas en su trabajo: sangre nueva apoyados en los consolidados y trabajo a largo plazo. El arco es la meta pero no han dejado dudas en defensa.



Bélgica del ténico Roberto Martínez no podrá contar con el suspendido Thomas Meunier y su reemplazante sería Chadli. Además se espera la inclusión de Yannick Carrasco y Dries Mertens.



Francia recupera a Matuidi para est partido de semifinales. Eso sí, Mbappé, Griezmann y Giroud son el tridente de ataque francés.

Alineaciones posibles del Francia vs Bélgica :



Francia : Lloris; Pavard, Umtiti, Varane, Lucas Hernández; Pogba, Kanté; Mbappé, Griezmann, Matuidi; y Giroud.

Bélgica : Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Carrasco, Witsel, Fellaini, De Bruyne, Chadli; Hazard y Romelu Lukaku.