Francia vs Croacia: Así reaccionó Antoine Griezmann cuando le dijeron que "no juegan a nada" [VIDEO] 

Antoine Griezmann , delantero de la selección de Francia , que este domingo juega una nueva final de Rusia 2018 , ante Croacia, no tuvo pelos en la lengua para responder a su colega de la selección de Bélgica, quien cuestiona el mérito de los galos para jugar la final del mundo.



Los hombres de prensa recordaron a Antoine Griezmann , que Thibaut Courtois su excompañero en Atlético de Madrid, aseguró que "Fue frustrante. La selección de Francia no jugó a nada, jugó para defenderse con once jugadores a 40 metros de su meta".



El delantero de la selección de Francia , saltó sobre su sitio y con aspavientos alcanzó a decir. "Courtois jugó en el Atlético de Madrid, ahora está en el Chelsea y él cree que juega como el Barcelona", respondió Antoine Griezmann que este domingo tiene el partido más importante de su carrera en la final de Rusia 2018 .



Antoine Griezmann , además intentó poner un parche para quienes cuestionen el fútbol que viene practicando la selección de Francia . "No nos importa cómo ganamos, queremos ganar y me da igual. Si tengo la estrella, en Rusia 2018 , no me importa cómo jugamos", dijo el 'Pincipito' entre las risas de los periodistas.



La selección de Francia y Croacia, lucharán el domingo en el estadio Luzhniki de Moscú el título de Rusia 2018 , en una final inesperada donde se espera que Antoine Griezmann , Kylian Mbappé, Luka Modirc e Ivan Rakitic brillen en este duelo que será dirigido por el argentino Néstor Pitana.



En tanto, Bélgica e Inglaterra se verán las caras en San Petersburgo en un partido por el tercer puesto, que nadie desea disputar. Aunque este lugar sería histórico para los 'Diablos Rojos'.