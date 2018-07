Francia vs Croacia: Luka Modric da esta tremenda lección antes de jugar final en Rusia 2018 [VIDEO y FOTOS]

Es el jugador de moda en Rusia 2018 . Luka Modric , la estrella de la selección de Croacia esta a un noventa minutos de poder convertirse en el nuevo campeón de la Copa del Mundo, un trayecto que no solo ha sido difícil por su infancia en medio de la guerra, sino también por algunos prejuicios y detalles físicos que ha sabido vencer para triunfar dentro de las canchas.



Con sus 32 años y con tan solo 1,72 metros de altura, Luka Modric es uno de los jugadores más talentoso de Rusia 2018 y aprovechó este momento para enviar un mensaje a quienes desean limitar a los jugadores por sus estatura. "Solo puedo decir que nunca he dudado de mí. Otros con sus palabras no me aventuraban un gran futuro como futbolista, pero yo siempre he confiado en que llegaría al lugar donde estoy ahora. No tienes que ser alto para jugar al fútbol", confesó el conductor de la selección de Croacia .



Luka Módric acapara las preguntas en la conferencia de prensa técnico y el entrenador de la selección de Croacia , Zlatko Dalic, no se hace problemas. Mas aún cuando el medoiocampista empodera a su equipo frente a la historia del equipo francés . “La historia y la estadística no cuentan en un mundial. Grandes equipos, con gran pasado, están en su casa".



Luka Modric , la manija de la selección de Croacia no está pensando en ser el mejor de Rusia 2018 , no en el Balón de Oro. "No puedo estar pensando en situaciones individuales. Agradezco y son palabras agradables porque hablan bien de uno. Pero no estoy realmente preocupado por eso. Estoy preocupado por que mi equipo gane. El éxito individual no está ahora en mi cabeza".