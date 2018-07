Francia vs Croacia EN VIVO Día, hora y canal por la FINAL del Mundial de Rusia 2018

Francia vs Croacia EN VIVO HORA Y CANAL TV . Los franceses se enfrentarán a los croatas en el Estadio Olímpico de Luzhnikí por la gran final del Mundial de Rusia 2018 . El partido tendrá la presencia estelar de Luka Modric y Kylian Mbappé, figuras del certamen.



La selección de Francia se clasificó a la final tras vencer por la mínima diferencia a Bélgica en San Petersburgo. Los dirigidos por Didier Deschamps acudirán a la tercera final de un Mundial y tratarán de conseguir su segunda corona. Sin duda, con el desequilibrio de Kylian Mbappé y Antoine Griezmann.



En las últimas horas, Francia ha sido criticado por su estilo de juego y falta de atrevimiento en sus partidos. Sin embargo, la delegación le ha restado importancia a los comentarios de sus rivales y se preparan en Moscú para el trascendental partido.

Francia 1-0 Bélgica: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: FIFA TV)

¿Qué día y hora se juega Francia vs Croacia? La selección de Francia se medirá en la final a Croacia el domingo 15 de julio desde las 10:00 a.m. (hora peruana).



Argentina: 12:00m

Bolivia: 11:00am

Brasil: 12:00m

Chile: 11:00am

Colombia: 10:00am.

Ecuador: 10:00am.

México: 10:00am.

Uruguay: 12:00m

Venezuela: 11:00am

Estados Unidos: 8:00am (Los Angeles), 10:00am (Chicago), 11:00am (Washington), 11:00am (Nueva York), 11:00am (Miami)

Mientras que, Croacia se clasificó tras voltear el partido a Inglaterra en el Olímpico de Luzhnikí. Los comandados por Ivan Rakitic y Luka Modric dieron el golpe a los ingleses y están en la última fase del certamen. Tras un partido de infarto, deberán reponer fuerzas porque fue su tercer tiempo extra consecutivo.

Gol 2 de Croacia a Inglaterra. (Autor: FIFA / Fuente: DIRECTV)

¿Dónde se jugará Francia vs Croacia? El Estadio Olímpico de Luzhnikí será el escenario para la GRAN FINAL del Mundial de Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán Francia vs Croacia? En nuestro país, Latina y Directv Sports serán los encargados en transmitir el partido.



