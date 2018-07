Francia vs Croacia EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE por la final del Mundial Rusia 2018

Francia vs Croacia EN VIVO EN DIRECTO . Los 'Galos' y el 'Vatreni' se miden este domingo por la final del Mundial Rusia 2018 en el Estadio de Luzhnikí. El partido arrancará a las 10:00 a.m. (hora de Perú) por las señales de Latina y DirecTV.



¿Vas a seguir el Francia vs Croacia vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas, reacciones y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Francia y Croacia saldrán con todo para coronarse en el Mundial Rusia 2018, un trofeo que pocos tienen la oportunidad de ganarlo. Mbappé, Pogba y Griezmann vs Modric, Rakitic y Mandzukic. Choque de infarto de principio a fin.



Francia vs Croacia / Horarios en otros países



Argentina / 12:00 m.

Bolivia / 11:00 a.m

Brasil / 12:00 m.

Chile / 11:00 a.m.

Colombia / 10:00 a.m.

Ecuador / 10:00 a.m.

México / 10:00 a.m.

Uruguay / 12:00 m.

Venezuela / 11:00 a.m.

Estados Unidos / 8:00 a.m. (Los Angeles), 10:00 a.m (Chicago), 11:00 a.m. (Washington), 11:00am (Nueva York), 11:00 a.m. (Miami)



Llegó el momento de quedar en la historia del fútbol. Francia y Croacia lucharán para levantar la tan ansiada Copa del Mundo en Rusia 2018 . Este domingo veremos dos estilos diferentes, pero un solo objetivo: la gloria.



Francia buscará ganar su segundo Mundial en Rusia 2018 tras lograrlo en 1998, cuando fueron anfitriones y derrotaron 3-0 a Brasil en la final con doblete de Zidane y otro de Petit.

Croacia , por su parte, irá en busca de su primer título Mundial en Rusia 2018 . Lo mejor que había logrado antes de esta Copa era las semifinales de Francia 1998 con Davor Suker como principal figura.



Curiosamente, en 1998, Croacia fue eliminado por Francia, que luego levantó el trofeo Mundial , por lo que será un partido de "revancha" para los 'Vatreni' en Rusia 2018.

Francia vs Croacia : Alineaciones probables



Francia : Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Kante, Pogba, Matuidi, Griezmann; Mbappe, Giroud.



Croacia : Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Brozovic, Modric, Rakitic, Rebic; Perisic, Mandzukic.