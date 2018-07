Francia vs Croacia EN VIVO : Ambas selecciones se enfrentan este domingo 15 de junio en el estadio Luzhnikí por la final del Mundial Rusia 2018 con dos equipos plagados de estrellas. Y los entrenadores ya tienen el equipo titular para alcanzar la gloria.

El Francia vs Croacia ha inclinado la expectativa a favor de los croatas debido a la entrega de cada uno de sus jugadores y los resultados de una perfecta dinámica colectiva, que llega a la final tras ganar sus últimos tres partidos jugando 120 minutos.



Así, el desgastante trajín del plantel de los croatas se ha convertido en un punto débil de cara al decisivo Francia vs Croacia . Pese a ello, la única duda del técnico Zlato Dalic será en la defensa: Strinic o Pivaric.



No cabe duda que Ivan Rakitic y Luka Modric serán pieza clave en el armado de Croacia y el atacante Mandzukic tendrá a cargo la cuota de gol. En el caso de Francia , el once se sostiene de memoria con Griezmann, Mbappé y Giroud en el ataque.

Francia ha sabido encontrar una fórmula que mezcla la sobriedad y la firmeza atrás con la calidad hacia adelante de Antoine Griezmann y el vértigo de Kylian Mbappe. Ambos se postulan, por otro lado, a ser elegidos mejores jugadores del torneo y quién sabe si al Balón de Oro y al The Best de la FIFA, galardones a los que llegaría también ese aire fresco.



Aspira también, aunque obviamente sea lo menos importante para los protagonistas, Luka Modric, capitán y referente de esta Croacia junto a Ivan Rakitic. El madridista y el barcelonista, tantas veces rivales en los últimos años y que juntos hacen tan buena pareja, forman la base desde la que se construye el fútbol de la Croacia de Zlatko Dalic.

