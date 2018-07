Francia vs Croacia EN VIVO ver DirecTV, Azteca TV, Telemundo, beIN Sports, final del Mundial Rusia 2018

Francia vs Croacia EN VIVO EN DIRECTO . Ambas selecciones jugarán la final del Mundial Rusia 2018 este domingo 15 de junio a las 10:00 a.m. en el Estadio de Luzhnikí. En esta nota conoce los canales y los horarios de Sudamérica.



Francia de Kylian Mbappé , Antoine Griezmann y Paul Pogba, buscará su segunda Copa del Mundo en Rusia 2018. Para ello deberá superar a Croacia de Luka Modric , Iván Rakitic y Mario Madzukic, que jugará su primera final en su historia.



No cabe duda que el Francia vs Croacia e stará plagado de estrellas que buscarán la gloria del Mundial para dejar grabado su nombre en los libros de fútbol y videos de YouTube.

Francia vs Croacia / Horarios en otros países



Argentina / 12:00 m.

Bolivia / 11:00 a.m

Brasil / 12:00 m.

Chile / 11:00 a.m.

Colombia / 10:00 a.m.

Ecuador / 10:00 a.m.

México / 10:00 a.m.

Uruguay / 12:00 m.

Venezuela / 11:00 a.m.

Estados Unidos / 8:00 a.m. (Los Angeles), 10:00 a.m (Chicago), 11:00 a.m. (Washington), 11:00am (Nueva York), 11:00 a.m. (Miami)



Francia vs Croacia / Canales del mundo



España: Bein Sports, Mediaset, Telecinco.

Argentina: TV Pública, TyC Sports, DirecTV Sports.

Colombia: Caracol, RCN, DirecTV Sports.

México: Sky México TDN, TV Azteca, Televisa.

Costa Rica: Telética, Sky, Movistar.

Panamá: RPCTV, Telemetro, TVMax.

Uruguay: Monte Carlo TV, Canal 10, Teledoce.

Perú: Latina, DirecTV Sports, TV Perú.

Chile: Canal 13, TVN, Mega, DirecTV Sports.

Ecuador: RTS, DirecTV Sports.

Estados Unidos: Telemundo, NBC, Fox 1, FS1

¿Dónde seguir el Francia vs Croacia vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro por la final del Mundial Rusia 2018 con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y todas las reacciones.



Francia vs Croacia : Alineaciones probables



Francia : Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Kante, Pogba, Matuidi, Griezmann; Mbappe, Giroud.



Croacia : Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Brozovic, Modric, Rakitic, Rebic; Perisic, Mandzukic.