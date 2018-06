Francia vs Dinamarca EN VIVO Día, hora y canal por el Grupo C del Mundial de Rusia 2018

Francia vs Dinamarca EN VIVO HORA Y CANAL TV. Los 'galos' se medirán con los daneses en el Estadio Olímpico de Luzhnikí en Moscú por la tercera fecha del Grupo C del Mundial de Rusia 2018 .



La selección de Francia necesita asegurar su clasificación a la segunda fase y tendrá que ganarle a su similar de Europa para quedar primero en la tabla del Grupo. Los dirigidos por Didier Deschamps saben que tienen superioridad con sus individualidades pero necesitan encontrar funcionamiento.



Con Antoine Griezmann a la cabeza, los franceses, quieren clasificar cómodos y esperar por el segundo del Grupo D que podría ser Argentina, Islandia o Croacia . Sin duda, una deuda pendiente de los galos que no pudieron obtener la Eurocopa disputada en su casa en 2016.

Dinamarca , por su parte, también necesita los tres puntos para asegurar por una clasificación a Octavos de Final. Los dirigidos por Åge Hareide saben de la posibilidad que tienen de clasificarse y por ello mandarán todo su poderío ofensivo para contrarrestar el juego galo.



Francia vs Dinamarca se enfrentarán en su tercer partido de Rusia 2018 el martes 26 de junio a las 09:00 a.m. (hora peruana) .



Argentina: 11:00 a.m.

Colombia: 09:00 a.m.

Ecuador: 09:00 a.m.

México: 09:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

España 7:00 p.m.

Uruguay: 11:00 m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Estados Unidos: 7:00 a.m. (Los Angeles), 09:00 a.m. (Chicago), 10:00 a.m. (Washington), 10:00 am (Nueva York), 10:00 am (Miami)

Gol de Dinamarca. (Autor: FIFA / Fuente: DIRECTV)

¿Dónde se jugará Francia vs Dinamarca? El Estadio Olímpico de Luzhnikí es el escenario escogido para el tercer partido del grupo C del Mundial Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán Francia vs Dinamarca? En nuestro país, Latina y Directv Sports serán los encargados en transmitir el partido a todo el Perú.

¿Quieres seguir el Francia vs Dinamarca vía Internet? La mejor alternativa la trae Trome.pe con su especial del Mundial Rusia 2018 donde te traemos todos los detalles no solo de este encuentro, sino también de todos los partidos que Perú y las demás selecciones enfrentarán en esta Copa del Mundo.



En Trome.pe/Mundial tendrás todo el fixture, día a día todos los partidos que se jugarán, minuto a minuto, goles, jugadas, la polémica y todas las noticias de tus estrellas favoritas del fútbol Mundial, en especial de la selección peruana.