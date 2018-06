Francia vs Dinamarca EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE por el Grupo C del Mundial de Rusia 2018

Francia vs Dinamarca EN VIVO EN DIRECTO. Los 'galos' se enfrentarán a los daneses este MARTES en el Estadio Olímpico de Luzhnikí a las 9:00 (hora peruana) por la última jornada del Grupo C del Mundial de Rusia 2018 . El partido será transmitido para todo el país a través de la señal de Latina y Directv Sports . (TV Francia: TF1 / Europa: BeinSports).



Francia vs Dinamarca significará un partido clave para ambos de cara a su lugar en la zona de clasificación. La selección de Francia consiguió dos valiosas victorias que le permitieron acceder a la siguiente fase sin complicaciones. Con las excelentes actuaciones de Kylian Mbappé y Antoine Griezmann lograron vencer por 2-1 a Australia y a Perú por 1-0.



Francia vs Dinamarca será también vital para que los 'galos' demuestren un avance en su estilo de juego. Pues en los últimos partidos, no han brillado como ellos hubiesen querido. Francia necesita un empate para ganar el grupo y si lo logra, en la próxima ronda se vería las caras con Argentina, Nigeria o Islandia.

Perú 0-1 Francia: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: DirecTV)

Dinamarca , por su parte, buscará frenar al Campeón del Mundo de 1998 con buen juego y potencia ofensiva. Su entrenador, Age Hareide , calificó hace unos días a la selección de Francia como un equipo "nada especial". Además, criticó a Paul Pogba por sus distintos cortes de cabello. Esto terminó por sorprender a la prensa danesa que fue en busca de una respuesta del jugador del Manchester United. "Debería haberme teñido el pelo de rojo. Pero bueno, en serio, hablaremos en el campo", sentenció.



Francia vs Dinamarca , de esta manera, ha generado en la previa, tensión por parte de sus protagonistas. Dinamarca, avanzará a la siguiente ronda con un empate o una victoria. Si pierde ante Francia, deberá esperar que Australia no le gane a Perú.



Francia vs Dinamarca será un duelo de mucha atención por parte del mundo. Hasta el momento, ninguno de sus dos entrenadores ha confirmado el once titular pero si se sabe que Deschamps quiere hacer descansar a algunas de sus figuras.

Dinamarca 1-1 Australia: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: DirecTV)

Francia vs Dinamarca : HORARIOS EN TODO EL MUNDO

​

Argentina: 11:00 a.m.

Colombia: 09:00 a.m.

Ecuador: 09:00 a.m.

México: 09:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

España 7:00 p.m.

Uruguay: 11:00 m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Estados Unidos: 7:00 a.m. (Los Angeles), 09:00 a.m. (Chicago), 10:00 a.m. (Washington), 10:00 am (Nueva York), 10:00 am (Miami)



Francia vs Dinamarca se han enfrentado dos veces en la historia de los Mundiales (Francia 1998 y Corea-Japón 2002). En el primer duelo, los franceses los vencieron por 2-1 y en el siguiente, los daneses se cobraron revancha y les ganaron por 2-0.

Probables alineaciones:

Francia: Mandanda; Sidibé, Varane, Kimpembe, Hernández; Dembélé, Nzonzi, Kanté, Lemar; Griezmann, Giroud.

Dinamarca: Schmeichel; Stryger Larsen, Christensen, Kjaer, Dalsgaard; Schone, Delaney, Eriksen; Pione Sisto, Nicolai Jorgensen, Yurary Poulsen.