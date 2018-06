Francia vs Estados Unidos juegan uno de sus últimos partidos de preparación para el Mundial de Rusia 2018 . Es por ello que en estos encuentros, los futbolistas, deciden no ir tan fuerte para lesionarse y prefieren jugar con el balón para derrochar su talento.



Este es el caso de Paul Pogba . La figura de la selección de Francia y del Manchester United logró evadir a dos futbolistas de Estados Unidos con su genialidad con el balón y los pies.



Sin embargo, para culminar con la cereza del postre, Paul Pogba terminó realizando una 'huacha' al defensor norteamericano. De esta manera, generó el aplauso de toda la tribuna.



Pogba deslumbró talento en Francia vs Estados Unidos

La selección de Francia decidió mandar a todas sus figuras al terreno de juego, pero no arriesgan tanto a las jugadas por el temor a lesionarse a pocos días del debut en Rusia 2018 .



Francia debutará el próximo 16 de junio contra Australia a las 5:00 a.m. (hora peruana) en un partido correspondiente al grupo C que comparte con Perú y Dinamarca .



