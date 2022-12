Francia vs. Marruecos EN VIVO – hora, canal TV, links y cómo ver Mundial Qatar 2022

Francia, de la mano de Kylian Mbappé, buscará frenar a la sorprendente Marruecos de Ziyech, Amrabat, Hakimi y Mazraoui en lo que será la segunda semifinal del Mundial de Qatar 2022. El partidazo que se llevará a cabo este miércoles 14 de diciembre en el Estadio Al Bayt de la ciudad de Al Khor definirá al rival de la Argentina de Messi, que goleó 3-0 a Croacia, en la gran final.

¿Cómo, cuándo y dónde ver Francia vs. Marruecos en vivo por Mundial de Qatar 2022?

Francia vs. Marruecos en vivo Mundial de Qatar 2022 1. ¿Cuándo juegan? Miércoles 14 de diciembre de 2022 2. ¿Dónde es el partido? Estadio Al Bayt de la ciudad de Al Khor 3. ¿A qué hora empieza? 14:00 horas de Lima y Bogotá; 16:00 de Buenos Aires y Santiago 4. ¿En qué canal transmiten? Latina TV, DirecTV, Azteca 7, Canal 13, TV Pública y Caracol 5. ¿Cómo verlo por Internet? Sigue el MINUTO a MINUTO por diario Trome

¿Cómo llega Francia?

Les Bleus sufrieron más de los esperado para superar por 2-1 a Inglaterra en la ronda de cuartos de final. El penal errado por Harry Kane en la agonía del juego evitó la prorroga y, de esta manera, los de Didier Deschamps alcanzaron su clasificación a semis. Los galos se encuentran muy motivados para conseguir el bicampeonato pese a todas las sensibles bajas que tuvieron previo al Mundial (Benzemá, Pogba, Kanté, Nkunku y Lucas Hernández).

Francia saldría con el siguiente once para el duelo contra Marruecos: Hugo Lloris; Jules Koundé, Raphael Varane, Upamecano, Theo Hernández; Tchouaméni, Rabiot, Griezmann; Dembélé, Giroud y Kylian Mbappé.

“Nosotros siempre tenemos la voluntad de tener el balón y de crear peligro al rival. Pero enfrente hay un rival. Polonia no lo había tenido mucho y cuando le afrontamos lo tuvo mucho más. Marruecos puede jugar al contragolpe, ya veremos. Tenemos que estar preparados para todo”, dijo Didier Deschamps, estratega de Francia.

¿Cómo llega Marruecos?

No obstante, primero deberán superar a la difícil Marruecos que llega de épicas victorias frente a las selecciones de Bélgica, España y, por último, Portugal. Existe cierta preocupación por el estado físico de Mazraoui, Saïss y Aguerd. El técnico marroquí Walid Regragui aún así espera conseguir otro batacazo contra Francia y, así, poder escribir un nuevo episodia en la historia del continente africano.

Marruecos saldría con el siguiente formación ante Francia: Bono; Achraf Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Amallah, Amrabat, Ounahi; Ziyech, En-Nesyri y Boufal.

“Todavía tenemos hambre y no estamos cansados. Al principio de la competición nos daban un 0,01 % de opciones de ganar. Ahora supongo que nos darán más. Vamos a tirar por tierra esas estadísticas”, sostuvo Walid Regragui, seleccionador de Marruecos.

¿En qué canal transmite y dónde ver Francia vs. Marruecos hoy?

La transmisión del partido Francia vs. Marruecos estará a cargo de la señal de TyC Sports, TV Pública (Canal 7) y DirecTV Sports en territorio argentino, mientras que en los Estados Unidos deberás sintonizar la señal de FS1, FOX Deportes, Telemundo Deportes y Peacock.

Desde Sudamérica, el juego se televisará por las señales de DirecTV Sports, TiGo Sports, Latina TV, GOL Caracol TV, Canal 13, Chilevisión, Bolivia TV, Teledoce, Antel TV, Telefuturo, Teleamazonas, El Canal del Fútbol, SNT y DirecTV Go.

En México y Centroamérica se verá por SKY Sports HD, Blue to Go Video Everywhere, TV Azteca 7, El Canal de Las Estrellas, Azteca Deportes, Canal 5, TUDN, Teletica y ViX.

¿A qué hora juegan Francia vs. Marruecos hoy?

El partido entre Francia vs. Marruecos está pactado a iniciar a las 14:00 horas de la tarde en Lima, Perú. Revisa los siguientes horarios si te encuentras en el extranjero para ver el Mundial de Qatar 2022.

13:00 horas de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, México y Guatemala

14:00 horas de Perú, Colombia, Ecuador, Washington DC (EEUU) y Panamá

15:00 horas de Puerto Rico, República Dominicana, Canadá y Bolivia

16:00 horas de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile

20:00 horas de España, Italia, Alemania y Francia

¿Dónde se juega el Francia vs. Marruecos?

El Estadio de Al bayt fue inaugurado el 30 de noviembre de 2021 y se encuentra ubicado en la ciudad de Al Khor, Qatar. El recinto fue creado con motivo al Mundial de Qatar 2022 y cuenta con una capacidad para albergar 68.895 espectadores.

