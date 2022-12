Lionel Messi demuestra que viene jugando a un nivel que justifica la presencia de Argentina en una nueva final de Copa del Mundo. A los 69′ minutos del partido semifinal ante Croacia realizó una jugada individual que dejó al zaguero Gvardiol como si fuera un amateur. El toque de Julián Álvarez fue la cereza en el pastel.

TE VA A INTERESAR | Francia vs. Marruecos EN VIVO: Horarios y canales para ver la semifinal de Qatar 2022

Corrían 24 minutos del segundo tiempo cuando Lionel Messi sintió que ya era momento de sacar al genio que lleva adentro. La ‘Pulga’ trepó por el sector derecho con un solo jugador marcándolo: Joško Gvardiol.

Con una serie de amagues, Messi pudo superar a uno de los mejores defensores del torneo, ingresó al parea y tocó para Julián Álvarez quien solo tuvo que definir como él sabe muy bien hacerlo. Fue el 3-0 que sentencia la goleada y que pone a Argentina en una nueva final mundialista.

🐐 ¿Pero qué haces, Messi?



El 10 dejó sin cadera a Gvardiol y el 9, Julián Álvarez, la araña que pica, definió.



⏱️ 68' #ARG 3 - 0 #HRV



¡Vive #CatarEnDIRECTV por DSPORTS y @DGO_Latam! pic.twitter.com/DWWlNi4f6v — DSports (@DSports) December 13, 2022

Argentina vs Croacia EN VIVO: Minuto a minuto

Argentina vs Croacia EN VIVO | EN DIRECTO | ON LINE | Sudamericanos y europeos animan el primer partido de semifinales en Qatar 2022, donde dos viejos conocidos Lionel Messi y Luka Modric revivirán en el estadio Lusail encarnados duelos como lo hacían no solo a nivel de selecciones, sino con Barcelona y Real Madrid. Todos los detalles de este partidazo lo puedes conocer aquí y seguir el duelo en el minuto a minutos de trome.pe.

Sigue aquí el minuto a minuto del encuentro.