Si deseas ver el partido Argentina vs. México este sábado 26 de noviembre (20:00 horas de Madrid), por la fecha 2 del grupo C en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y el resto de duelos del torneo, deberás contratar el servicio de GOL Mundial, qué posee los derechos exclusivos para el público español en las servicios de Movistar Plus+, LaLigaSportTV y LaLiga TV Bar. Entérate de los detalles de esta opción que también cuenta con transmisión 4k Ultra HD.

¿Cómo ver GOL Mundial en directo, Argentina vs. México vía Movistar Plus?

Solo deberás pagar el precio de 19.99 euros para poder contar con el servicio de GOL Mundial 1 y 2 en tu cableoperador de Movistar Plus+. De esta forma, podrás seguir la competencia más importante del deporte rey en móviles, ordenadores, Smart TV y tablets. El dial 57 será GOL Mundial 1 y el 58 para GOL Mundial 2, si deseas verlo en 4k tendrás que sintonizar los diales 443 y 444.

MOVISTAR PLUS+ DIAL ULTRA 4K STREAMING GOL MUNDIAL 1 Dial 57 Dial 443 LaLigaSporTV GOL MUNDIAL 2 Dial 58 Dial 44 LaLiga TV Bar

¿Dónde ver GOL Mundial en directo desde la web oficial?

Deberás ingresar a la página oficial de GOL Mundial y suscribirte. Una vez hecho esto, dirígete a app.golmundial.com para ver los partidos desde los siguientes formatos disponibles:

Ordenador o Mac

Teléfonos móviles y tabletas de iOS o Android

Chromecast

Smart TV de Samsung de modelos de 2018 en adelante

Smart TV de LG de modelos de 2018 en adelante

Fire Stick de Amazon

Argentina vs. México por GOL Mundial vía LaLigaSportsTV streaming

Suscríbete a la plataforma de deportes streaming de LaLigaSportsTV con un precio de 2,99 euros al mes o por 19,99 euros al año para ver todos los partidos de LaLiga Española y el paquete especial exclusivo de la transmisión de los partidos del Mundial de Qatar 2022.

Antesala Argentina vs. México: horario, cuándo es y qué canal transmite

Hora : 20:00 (Madrid)

: 20:00 (Madrid) TV : GOL Mundial vía Movistar Plus

: GOL Mundial vía Movistar Plus Streaming : GOL Mundial (Web) | LaLigaSportsTV

: GOL Mundial (Web) | LaLigaSportsTV Estadio : Lusail (Qatar)

