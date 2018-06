¡GOLAZO! Para terminar la goleada de Rusia, Golovin anotó una tremenda anotación de tiro libre que no pudo alcanzar el portero rival.



Ya en tiempo de descuento cuando el marcador estaba 4-0 a favor de Rusia, un tiro libre que ejecutó Golovin dejó el marcador con un abultado 5-0, la segunda goleada más grande en un partido inaugural en la historia de los Mundiales.



El arquero de Arabia Saudita se estiró, pero no pudo alcanzar el potente remate de Golovin, quien es pretendido por la Juventus.



Puedes seguir todas las incidencias del Rusia vs Arabia Saudita en el Mundial Rusia 2018, AQUÍ.

Golazo de Golovin. (VIDEO: TELEFUTURO)

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE