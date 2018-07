¿Gonzalo Núñez borracho en vivo en Exitosa Deportes? | VIDEO | FOTOS

¿Gonzalo Núñez estaba conduciendo borracho mientras debatía con Carlos Alberto 'El Tigrillo' Navarro en Exitosa Deportes? Los usuarios en redes sociales destrozaron al periodista por su accionar durante el programa.

Gonzalo Núñez estuvo hablando sobre la selección peruana con Carlos Alberto 'El Tigrillo' Navarro, pero sus actitudes llamaron la atención a los usuarios en redes sociales, quienes se preguntaron qué le había sucedido al periodista.

Gonzalo Núñez gritó "ignorante" a sus co-conductores, se levantó de su silla varias veces, lanzó algunas lisuras en vivo, entre otras cosas.

Mientras Carlos Alberto 'El Tigrillo' Navarro intentaba explicar la situación de la selección peruana, Gonzalo Núñez interrumpía constantemente a su compañero.

¿Gonzalo Núñez borracho al conducir Exitosa Deportes?

Pese a que no se le entendía muy bien, Gonzalo Núñez criticó a la selección peruana en su participación en el Mundial Rusia 2018.



"No ganamos con hinchada. La calidad futbolística es la que soluciona el problema. La hinchada no entra a jugar de '9' (...) Eso no sirve para el juego", indicó Gonzalo Núñez mientras sus co-conductores debatían que los seguidores de la 'Blanquirroja' se hicieron sentir en Rusia 2018.



Luego, Gonzalo Núñez arremetió contra Carlos Alberto 'El Tigrillo' Navarro, indicando que como lo habían mandado a Rusia 2018 a ver a la selección peruana ahora no era crítico con la 'Blanquirroja'.



Algunos comentarios en redes sociales por la conducción de Gonzalo Núñez en Exitos Deportes:

