Hincha Israelita no saca los pies del plato: "Las rusas son bonitas, pero mi esposa mucho más" | FOTOS

“Yo no saco los pies del plato. Las rusas y todas las mujeres son bonitas, pero mi señora mucho más”, aseguró David Chauca, el popular ‘Hincha israelita’ , descartando rumores de infidelidad durante su viaje a Rusia por el Mundial.



El 'Hincha israelita' Llegó a Lima gritando el nombre de su esposa ‘¡Deysi!’ y ‘¡Arriba Perú!’. Un prolongado abrazo y tierno beso selló el encuentro con su pareja en el aeropuerto Jorge Chávez , donde emocionada lo esperaba con sus hijos, familiares y un grupo de su congregación religiosa. No faltaron los aplausos y ‘selfies’ con varias personas que estaban en el terminal aéreo.

‘CONFÍO EN ÉL’



“Me fui el 7 de junio. Solo me comunicaba por WhatsApp y mi señora siempre preocupada, pidiendo que me cuidara, que me abrigara, que comiera. ¡Cómo no la voy a querer! (canta como la barra). En broma digo ‘la selección es mi amante, pero Deysi es el amor de mi vida’. Soy feliz con ella”, dijo el 'Hincha israelita' a Trome.



Él corrió a sus brazos y le regaló un gatito de peluche rosa. En su casa de Villa María del Triunfo le esperaba su plato favorito, arroz con pollo.

'Hincha israelita' llegó a Lima. (Video: Latina)

Deysi Acevedo señaló: “Confío en él, no ciegamente, pero sí confío”. En el programa ‘En boca de todos’ indicó: “No fue fácil, hubo momentos difíciles, pero siempre con la bendición de Dios”.



TOMA EN CUENTA



- El ‘Hincha israelita’ hizo una pollada y recibió el apoyo de su congregación y compatriotas para solventar sus gastos en Rusia.



- No aprendió palabras rusas. Saludaba alzando la mano, se presentaba mostrando su Fan ID y hasta con una foto con Carrillo.



La policía lo detuvo varias veces