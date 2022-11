El Mundial visto por ella. Rocío Miranda es una modelo de enorme popularidad en nuestro país y amante del balompié. Identificada con los colores de Universitario de Deportes, pero enamorada de la selección peruana, sufrió cuando quedamos eliminados por penales ante Australia en partido de Repechaje. Pero eso no fue impedimento para que se ‘prenda’ desde muy temprano a ver los duelos de Qatar 2022 y ofrezca una opinión, desde el punto de vista femenino, sobre lo que se empezó a vivir en el evento deportivo que paraliza al plantea.

EL MÁS PINTÓN

Definitivamente, Cristiano Ronaldo tiene la carita perfecta. Es el más lindo. Un hombre que cuida el físico y siempre expresa el amor propio que siente por un deporte que ama. Se sabe que se mantiene vigente porque no se descuida ni en vacaciones, a donde asiste con su personal training.

LA CAMISETA MÁS ELEGANTE

Hasta el momento, no vaya a ser que en los siguientes partidos aparezca una que me impresione mejor, es la francesa. Mantiene el glamour que la hace diferente y elegante a la vez. Me he detenido a observar minuciosamente la de otras selecciones y hasta ahora es mi preferida. Por lo tanto, tiene un ‘Me gusta’ de aprobación.

EL JUGADOR CON MEJOR LOOK

Desde hace mucho tiempo el brasileño Neymar es quien muestra los mejores looks en cada competencia donde se presenta y este Mundial pese a haber jugado un solo partido, me deja la mejor sensación. Usa tintes y colores de acuerdo a la tendencia del momento. Un ‘atrevido’ en el buen sentido de la palabra, quien no solo resalta por su buen juego, también por su estilo.

EL SUGAR DADY

Obviamente tiene que ser un entrenador de fútbol, porque deben cumplir con el requisito indispensable de la edad. Por eso y varias razones más, el título se lo lleva el profesor Louis van Gaal entrenador de Países bajos. Estoy seguro que sus redes sociales habrán crecido y no tengo dudas que varias de las que conozco, ya le escribieron a su Instagram para que las invite a pasear a Europa.

EL PEOR PEINADO

Vuelve a ganar el primer lugar el croata Luka Modrić. Mantiene el look del Mundial pasado, la misma vincha, no se corta el cabello y no se ha innovado nada. Realmente, necesita asesoría, porque una figura como él, debe cuidar su imagen.

EL QUE PUEDE SER GALÁN DE TELENOVELA

Viendo detalladamente a cada jugador, creo que indiscutiblemente se gana esa opción el golero Alisson Becker, de la selección brasileña de fútbol. Si fuera la productora de una serie, no tendría dudas de invitarlo al casting y sé que lo pasaría sin problemas.

LA ESPOSA MÁS BELLA DE LOS FUTBOLSITAS DEL MUNDIAL

Todos los jugadores tienen esposas muy guapas, pero entre ese ramillete de mujeres hermosas, destaca Georgina Rodríguez, la de Cristiano Ronaldo. Siempre cuidando su alimentación, realizando su rutina de ejercicios. Realmente una chica fitness.

LA PREGUNTA A LÍONEL O ‘CR7′

Si tuviera al frente a alguno de ellos, les diría si no desean ayudarme a levantar una casa hogar para niños con autismo. El estado nos tiene olvidados a toda la comunidad y no pienso quedarme con los brazos cruzados, sufriendo porque no hay apoyo. Lucharé para conseguir ese objetivo.

