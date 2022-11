Periodismo de periodistas mundialistas. Luis Trisano es un comunicador que ha recorrido el mundo y ha cubierto 3 Mundiales. Hoy es Director General de deportes en TV Perú y conductor de los programas en ‘En pared’ y ‘Todo fútbol’. Es una voz autorizada, para revelar las emociones, que viven los hombres de prensa, cuando inicia un campeonato del nivel del Mundial Qatar 2022.

Lucho, ¿Cuál fue tu primer Mundial?

El de Estados Unidos 1994.

¿Te marcó?

Fue el primero, pude entrevistar a Diego Maradona, pese a que no declaraba a nadie y conocí a todas las ‘estrellas’ de Brasil.

Tu historia con el ‘Pelusa’ es conocida, pero repásala

Llegué a buscarlo al hotel donde estaba concentrada la selección argentina.

¿Te acercaste?

Y le pedí por favor si podíamos realizar la entrevista, dijo que no y le respondí: ‘Ok, igual gracias’.

¿Esa fue la clave?

Comentó: ‘Qué educado’ y de allí permitió que la hiciéramos.

¿Otro jugador qué te dejó buena impresión?

Óscar Ruggeri. Nadie me quería declarar y al verme, me llamó: ‘Veo que nadie se detiene y no está bien que hagas un viaje tan largo, por nada. Conversemos. ¿Te interesa?’. Así de sencillo y humilde.

¡Fuera de serie!

Luego lo volví a encontrar en el Mundial de Francia. Era comentarista de una cadena de televisión, le pedí una nota y aceptó.

¿Sin apuros?

Llegó el productor de su programa y lo empezó a apurar y nos interrumpía. Él se incomodó.

¿Qué dijo?

Lo frenó: ‘No seas mal educado. No te das cuenta que me está entrevistando’ y pidió que siga.

¿Estuviste con las ‘estrellas’ de Brasil?

En Estados Unidos. Llegué sin acreditación y me ‘mandé’ al entrenamiento brasileño.

¿Qué ocurrió?

Me abrieron las puertas de los entrenamientos de par en par. Junto con los medios del país, nos permitían ver la práctica entera y luego nos daban 50 minutos para conversar con quien quiera.

¿Quiénes estaban?

Romario, Bebeto, Cafú, Ronaldo de 17 años, Taffarel, Ricardo Rocha, Branco… en realidad todos.

¿Una anécdota con esos monstruos?

Con Bebeto. Lo entrevisté, le pedí que hagamos algo especial y accedió.

¿Qué fue?

Conversé con él: ‘El noticiero de América Televisión se llamaba Primera Plana’ y yo digo: ‘Hoy estaremos con Bebeto’ y tú, le indicaba a él, responderás, mirando la cámara.: ‘Sí, aquí en Primera plana’.

¿Qué tal salió?

Se equivocó como quince veces.

¿Y lo hacías repetir?

Claro y pedía disculpas. Un caballero.

¿Qué otra locura hiciste?

Estuve como un mes antes del Mundial y cuando se inauguró, empecé con las previas. Me metía a las hinchadas brasileñas que eran todo un espectáculo.

¿Bailabas samba?

No bailo salsa y voy a bailar como ellos.

¿Qué otra singularidad hiciste?

Me percaté que llegaron los japoneses, con mucho dinero.

¿Por qué lo dices?

Compraban en reventa entradas para ver a su selección.

¿Pagaban un dineral?

Para el duelo con Argentina, sacaban sus dólares.

¿Cuál fue la máxima cantidad que viste ofrecer por un boleto?

Daban 5 mil dólares y vi unos argentinos que aceptaban y se iban a su hotel a ver el partido de su selección, pero con la billetera llena.

Luego llegó el Mundial de Francia 1998

Llevé 3 panes francés. Obviamente llegaron recontra duros.

¿Cuál era tu idea?

Fui a varias panaderías y preguntaba si era realmente un pan de ese país.

¿Qué te respondían?

Que estaba equivocado.

¿Rompiste el mito?

Así es, en Francia no existe el pan francés.

¿Otra?

También fui en busca de los croatas.

¿Cuál fue la historia con ellos?

Había ido a cubrir el evento con Raúl Maraví, quien había hecho famosa su narración festejando los goles del croata Davor Suker.

Claro, todos lo imitaban

Terminó el partido, fuimos a zona mixta y nos acercamo0s al delantero.

¿Cómo empezaste?

Le expliqué que en Perú él era famoso gracias a que mi compañero narraba sus goles de una manera especial y pedí que lo haga.

¿Don Raúl lo hizo?

Claro y el atacante se quedó feliz- Le regaló su gorro y pidió que lo vaya a buscar al hotel donde concentraba con su selección, aunque ya no fuimos.

Siempre quedará pendiente más anécdotas

Un gran abrazo por considerarme para esta entrevista y un saludo a los lectores.

