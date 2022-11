Su nombre está asociado a los grandes momentos del fútbol peruano. Guillermo La Rosa nos clasificó con sus goles a un Mundial y se dio el lujo de anotar en otro. Argentina 78 y España 82 vieron destacar al ‘Tanque’ que jamás imagino llegar tan lejos cuando de chico en Puente Piedra se levantaba de madrugada para entrenar junto a su padre.

¿Qué es jugar un Mundial?

Es lo máximo para uno, están los mejores del mundo y te ven millones por la televisión, y si ganas mejor.

¿Cómo se enteró que iba a su primera Copa del Mundo?

Recuerdo que jugamos contra ‘Muni’ y tome mi bus en Dos de Mayo para irme a Puente Piedra. Al día siguiente me entero por las noticias que me habían convocado y me puse a temblar.

¿De qué o quién se acordó?

De mi papá que falleció cuando yo tenía 15 años y de chico me levantaba a las cinco de la mañana para que entrenara. Él estaba feliz de que sea deportista.

¿Cuándo veía los mundiales por televisión, qué pensaba?

Recuerdo que veíamos a Cubillas pasear con su carro por Puente Piedra y todos felices sin imaginar que luego me tocaría a mí.

¿En qué momento se da cuenta que debutaría ante Escocia?

Cuando Marcos (Calderón) en los entrenamientos me decía que me quede más rato para patear con los dos pies y me hacía correr.

Gerónimo Barbadillo, César Cueto, Guillermo La Rosa, Julio César Uribe y Juan Carlos Oblitas escuchando las indicaciones de Elba de Pádua Lima, ‘Tim’, en España 82. (Foto: archivo histórico de El Comercio)

¿Pudo dormir la noche anterior?

Compartía cuarto con el pesado de Leguía que me persigue desde el 78 y le dije que me hubiese gustado que mi papá me viera. Germán es mi hermano blanco.

¿Cambió camiseta en su debut?

Claro y luego me tocó ir al antidoping con Cubillas.

¿Cómo celebraron el triunfo?

Cantamos y lloramos en el hotel, todo era felicidad.

¿Con cual de los dos mundiales que jugó se queda?

Con el del 78 porque pasamos de ronda, en el 82 nos quedamos ahí nomas.

¿Qué pasó en España?

No era el equipo de la Eliminatoria, éramos un equipazo, pero son cosas que pasan.

¿Un partido?

Dos. El 3-1 ante Escocia y el empate con Holanda, esos fueron bacanes y terminamos felices.

Se despidió de la Copa del Mundo haciendo un gol...

Fue algo especial, pero estábamos tristes porque el anhelo era pasar a la segunda ronda.

El 'Tanque' hizo el tanto de honor peruano ante Polonia en España 82.

Luego de jugar en los mundiales, ¿lo quisieron contratar de algún equipo del exterior?

Después del 82 me quisieron llevar a Bélgica y a México, pero no se concretó.

¿Una anécdota?

Un polaco me persiguió todo el partido y no me dejó tocar la pelota. Media como dos metros y yo le decía, anda vete creyendo que me entendía y sólo me miraba. Esos polacos eran fuertes y rápidos.

¿Quién es su favorito para este torneo?

Argentina, Brasil y Alemania.

¿El mejor jugador que vio en estos torneos?

Pelé. Recuerdo que en el 78 lo vi caminando, estaba de invitado, y todavía tenía un estado físico envidiable. Lo vi de lejos y dudé en acercarme para tomarme una foto con él y se fue.

¿Maradona y Messi en que nivel están?

Maradona fue estupendo, jugaba y tenía carácter. Ese gol a Inglaterra fue maravilloso. A Messi sólo le falta ganar un Mundial. Ambos son tocados por Dios y dan alegría al pueblo. (José Reynoso Alencastre).