Hoy que en Qatar 2022 se habla de los tres goles del ecuatoriano Enner Valencia o de los ocho que lleva Lionel Messi en el Mundial, es bueno recordar que Teófilo Cubillas hizo diez en tres mundiales y esa es una cifra a la que muy pocos pueden aspirar. El ‘Nene’ es parte de la historia de las Copas del Mundo y se lo ganó en buena lid con grandes actuaciones y con golazos como el tercero a Escocia en Argentina 78.

La calidad del diez de la blanquirroja no está en discusión, siempre que defendió la camiseta dio todo y sólo se le puede reprochar lo que ocurrió en las Eliminatorias para España 82 y su posterior convocatoria. A decir de muchos, el llamado del ‘Nene’ rompió el grupo e influyó en que el equipo no fuera el que arrasó con Colombia y Uruguay y obligó a Tim a armar un nuevo once.

El ‘Nene’ llega con varias bolsas a la concentración

Cuando apareció el nombre de Teófilo entre los que irían a España, más de uno frunció el ceño. Pocos se explicaban para qué era convocado si Julio César Uribe había brillado en las Eliminatorias. Sin embargo, lo que más sorprendió al grupo y miembros de la comisión seleccionadora fue verlo llegar a la concentración cargado de bolsas en las que llevaba chimpues y ropa deportiva de la marca que lo auspiciaba.

Teófilo Cubillas marcó 5 goles en México 70 (Foto: Getty Images)

En un principio todos se preguntaron para qué el ‘Nene’ necesitaba tanta ropa, pero luego se dieron cuenta que eran regalos del diez para sus compañeros. Todos, a excepción de un miembro del cuerpo técnico de Tim que trabajaba con otra marca y también había llevado polos y chimpunes para regalar, recibieron los regalos de buena gana, aunque más de uno se preguntó si el goleador de los Mundiales recibía algo por ese detalle o lo hacía de buena gente.

Lo cierto es que en los entrenamientos en tierras españolas el grupo empezó a utilizar parte de la ropa y chimpunes que recibió de regalo y muy pocos trabajaban con lo que entregaba el sponsor de la selección. Nadie decía nada ni reclamaba, sólo el ‘Nene’ y el asistente del DT se miraban con recelo porque sabían que eran competencia.

El sponsor pone el grito en el cielo

El problema llegó cuando se jugó el primer partido ante Camerún y las cámaras enfocaron a los miembros de la banca de suplentes. En la toma se pudo apreciar que la mayoría se había quitado la camiseta de la selección y lucia polos con las marcas que auspiciaban al ‘Nene’ y al ‘profe’ que trabajaba con el técnico brasileño.

Una llamada desde Lima del sponsor reclamando su exclusividad y lo mucho que había pagado para que su marca luzca en un Mundial hizo que para los siguientes encuentros ya todos lucieran correctamente uniformados. Sin embargo, tanto el diez como su competencia habían cumplido con las marcas que los sponsorizaban y probablemente fueron muy bien recompensados por tremendo detalle.

