Si eres del signo Escorpio y entre los años 2006 y 2010 destacabas en el fútbol, déjame decirte que nunca hubieras estado en el radar del técnico Raymond Domenech. El ex entrenador de Francia es un amante de la astrología y para los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 revisó las cartas astrales de los jugadores para saber a quién llamar o dejar fuera del certamen. A poco de iniciar Qatar 2022, los estrategas entregan sus listas de 26 futbolistas y Trome.pe te cuenta curiosidades del torneo.

En la historia existieron (y existen) muchos personajes que consultaron primero a los astros antes de iniciar un proyecto . Hitler no iba a la guerra sin antes ver lo que decía su horóscopo. La princesa Lady Di consultó, antes de su matrimonio con el príncipe Carlos, a la astróloga Penny Thornton, quien le dijo que no encontraría la felicidad. Angelina Jolie estudia astrología budista para planificar sus películas. Lady Gaga planifica sus giras en fechas donde los astros le favorecen. Alberto Fujimori pedía la opinión siempre en las cartas de Rosita Chung y hace poco el expresidente Martín Vizcarra recurrió a los consejos del vidente Hayimi antes de cerrar el congreso.

BORRÓ A PIRES POR SER ‘ESCORPIO’

Para el francés Raymond Domenech, el zodiaco influía en sus decisiones. Podía tener en su equipo a casi todos los signos, pero uno le aterraba. “Los Escorpios en el campo se matan entre ellos”, dijo una vez en una entrevista.

Raymond Domenech borró de la selección de Francia a Robert Pires por ser del signo Escorpio

Bajo esa idea dejó fuera de la Copa del Mundo a la figura Robert Pires, además de Anthony Réveillére y Benoit Pedretti, quienes nacieron entre el 23 de octubre y 21 de noviembre y tuvieron que ver a su selección por televisión. Y en 2008 borró a David Trezeguet por ser de Libra, cercano a Escorpio.

El delantero Pires, que entre 2006 y 2010 destacaba en Arsenal de Inglaterra, Villarreal de España y Aston Villa, fue la gran ausencia que llamó la atención. Todo por ser del signo ‘Escorpio’. “Yo estoy enfadado con él (Domenech), porque nunca habló conmigo cara a cara. Fue un cagón, no tiene personalidad. Yo nunca me fui de la selección, él me echó. Él cree que los Escorpio no son buenos para la selección. Dice que no son buenas personas y no pueden convivir con los demás, pero creo que conmigo se ha equivocado mucho” , se defendió Pires.

El DT consideraba que la carta astral influye a la hora de ensamblar y equilibrar los equipos. “Cuando tengo un Leo en defensa, mi escopeta siempre está preparada” , comentó Domenech. “En un momento dado, ocurre que hay que elegir entre dos jugadores de igual valor. El ‘plus’ lo puede aportar la astrología” , agregó.

LOS ASTROS LO ‘FAVORECIERON’ EN 2006

Con la astrología como su mejor ‘asesor’, Raymond Domenech llegó a la final y logró el subcampeonato en el Mundial Alemania 2006, en el partido donde Zinedine Zidane le metió un cabezazo a Marco Materazzi. Tiempo después se supo que el técnico convocó a ‘Zizou’ por ser de ‘Cáncer’. “Me dio equilibrio en el centro del campo al lado de Patrick Vieira, que es del mismo signo” , argumentó el DT.

Domenech, nacido en 1952 bajo el signo de ‘Acuario’ tuvo en sus convocatorias a cinco ‘Cáncer’ (Abidal, Barthez, Diarra, Vieira y Zidane), cinco ‘Leo’ (Gallas, Govou, Thierry Henry, Saha y Silvestre), tres ‘Libra’ (Dhorasoo, Givet y Trezeguet), dos ‘Capricornio’ (Coupet y Thuram), dos ‘Piscis’ (Chimbonda y Sagnol), dos ‘Tauros’ (Landreau y Wiltord), un ‘Aries’ (Ribéry, que en ese entonces era ‘desconocido’), un ‘Géminis’ (Malouda), un ‘Sagitario’ (Boumsong) y un ‘Acuario’ (Makelele).

Raymond Domenech, dirigió a Francia en los mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010

NO LEYÓ SU HORÓSCOPO EN 2010

Pero en Sudáfrica 2010 quedó eliminado en primera ronda, donde tuvo un serio problema con el atacante Nicolás Anelka, tuvieron enfrentamientos verbales por cuestiones de astrología y provocaron que el ariete fue separado por la Federación Francesa. El capitán Patrice Evra casi se va a las manos con un asistente, mientras era grabado por la prensa. El grupo se plantó, dejó de entrenar en plena Copa del Mundo y el entrenador fue casi ‘obligado’ a leer un comunicado de los jugadores.

Domenech se peleó con Anelka y después fue sacado del cargo de DT

Después de ese desastroso torneo, el plantel pidió la renuncia del técnico. “Creo que ya sé dónde debió de meterse Domenech sus cartas del tarot”, manifestó Evrá, después de que la Federación Francesa echó al DT. Hoy, la selección es dirigida por Didier Deschamps, pero se anuncia que desde 2023, el buzo de los ‘Bleus’ lo tendrá Zidane y como pupilo de Domenech, quizá revise su horóscopo alguna vez antes de un partido.