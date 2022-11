Hay mucha expectativa por lo que puedan hacer en el Mundial Qatar 2022 los números diez de las selecciones participantes. Aunque cada vez quedan menos jugadores merecedores de ponerse es camiseta, todavía hay algunos que hacen méritos para llevarla como Lionel Messi, Kylian M’bappé y Neymar entre otros cracks.

El diez parece una especie en extinción y el fútbol peruano no es una excepción. Salvo Jefferson Farfán y Christian Cueva, no se encuentra otro para asumir tamaña responsabilidad. Pero no siempre fue así, hubo un tiempo en el que teníamos para escoger y la disputa por utilizar tan emblemática camiseta terminó en una disputa de la que todavía se comenta.

TEOFILO CUBILLAS, SELECCION PERUANA DE FUTBOL

Los galones de Cubillas

Todo empezó en 1981 para las Eliminatorias para España 82. Perú se preparaba para chocar con Colombia y Uruguay y el elegido por Tim por trayectoria y nombre era Teófilo Cubillas. Julio César Uribe ya la rompía en Cristal y venía ser elegido como el tercer mejor jugador de Sudamérica detrás de Diego Armando Maradona y el brasileño Zico , pero para el veterano DT pesaron los galones del ‘Nene’ y le dio mítica camiseta.

Ante Colombia en el Campín el día del debut, Cubillas fue volante y Uribe jugó de delantero con la número nueve y el experimento no salió tan bien. Incluso el de Puente Piedra falló un penal que se lo atajó Pedro Antonio Zape y sólo sobre el final del encuentro pudimos empatar gracias a un cabezazo de Guillermo La Rosa a centro de ‘Patrulla’ Barbadillo.

Para el siguiente encuentro ante los cafeteros en Lima, el ‘Nene’ ya no fue convocado. En ese momento se dijo que la liga americana no le daba permiso, aunque algunos creen que Tim no lo llamó porque se había dado cuenta que Teófilo y Julio no eran compatibles. Lo cierto es que en el resto de las Eliminatorias el ‘diamante’ fue el organizador del equipo, aunque siguió jugando con la número nueve.

Uribe la rompió de tal manera ante colombianos y uruguayos que a inicios del 82 fue transferido al Cagliari de Italia. Para llegar con roce internacional a España la selección hizo una gira por Estados Unidos, Europa y África y por fin la número diez fue para Julio César que brilló y deslumbró especialmente en el Parque de los Príncipes el día que ganamos 1-0 a los franceses con tanto de Juan Carlos Oblitas.

Convocatoría del ‘nene’ no cayó bien

A pocas semanas de viajar a España la calma en el grupo se rompió con la convocatoria de Teófilo Cubillas. El ‘Nene’ casi no había participado en la Eliminatoria y su nivel no era el mejor, pero Tim decidió que podía ser necesario por su experiencia en esta clase de torneos. La llegada de Teófilo hizo que Guillermo La Rosa pierda su puesto y que Uribe pase a la delantera y eso también generó molestia en el ‘Diamante’ que no sabía que lo peor estaba por llegar.

El diez A y el diez B

El día del debut ante Camerún, mientras Rubén Díaz y Julio descansaban en su habitación entró el recordado José Macías, más conocido como ‘chino’ Pepe, a darles la ropa que usarían ante los africanos. Todo iba hasta que de repente Uribe se dio cuenta que el utilero le había dado la número nueve y no la diez que venía usando desde la gira.

A Julio César Uribe no le cayó nada bien que le quiten la número diez.

“José creo que te has equivocado en mi camiseta, yo soy el diez del equipo” soltó Uribe. El ‘chino’ no se quedó callado y le respondió. “Esa es la que te toca a ti, la diez es para el otro”. “¿Quién es el otro?” preguntó molesto Uribe. “El que tiene diez goles en los mundiales, ese es el que jugará con tu camiseta”, contestó el ‘chino’. ‘Panadero’ quiso sacar cara por su compañero y se metió en la discusión. “Chino no hagas coj…….que el bravo es Julio”. Enfurecido Julio volvió a la carga y preguntó: " ¿Y cómo resolvemos esto?” ahí apareció la picardía del utilero que soltó una frase para la historia. “Bueno para que no se peleen habrá un diez A que es Cubillas y un diez B que serás tú “respondió el encargado de la logística.

A regañadientes el ‘diamante’ tuvo que aceptar jugar con la nueve y como centrodelantero. La campaña de la selección fue mala y nos despedimos con una goleada ante Polonia que nos pasó por encima. Uribe, que llegó como estrella al Mundial decepcionó y lo mismo ocurrió con el ‘Nene’ que esperaba aumentar sus diez goles en las Copas del Mundo, pero estuvo muy lejos de lo que había hecho en México 70 y Argentina 78.

