Uno de los entrenadores que se ganó el corazón de los peruanos es sin duda el brasileño Tim. Elba de Padua Lima como se llamaba el exmundialista con la ‘canarinha’ en 1938, dirigió la que para muchos es la mejor selección peruana que se recuerde. Ese equipo que clasificó a España 82 dio espectáculo y superó con holgura a la favorita Uruguay y a una emergente Colombia de Carlos Salvador Bilardo. Lo que pasó en el Mundial ya es otra historia que contaremos en el transcurso de Qatar 2022.

¿Cómo Arizaga se ganó al ‘Viejo’?

Como todos los técnicos, el ‘viejo’ como se le llamaba por cariño a Tim, tenía sus cosas, pero era muy querendón y sentimental. En su momento se dijo que Alberto Castillo era su engreído y por eso lo empezaron a llamar ‘Chochera’. Sin embargo, a la hora de convocatoria definitiva para ir a España, el volante quedó fuera y el que sí se ganó un sitio fue el carismático Óscar Arizaga.

El central con fama de duro, polémico, renegón, pero con un gran corazón y buen sentido del humor, se ganó desde un comienzo un lugar en el corazón del brasileño. Las ocurrencias del defensa y su forma alegre y a veces aparatosa de expresarse eran del agrado del ‘viejo’ que una tarde en París cuando la selección estaba de gira, decidió jugarle una broma a su pupilo.

Fue un defensa que provocaba mucho respeto

Tim juega una broma a su ‘chochera’

En un partido de práctica, Arizaga fue a disputar un balón con vehemencia con un compañero y terminó por el suelo y se lesionó la muñeca. El brasileño llamó al doctor Jorge Alva y le dijo algo al oído. El médico revisó al defensa y le dijo que había que enyesarlo. Al día siguiente, antes del entrenamiento, el entrenador reunió al grupo y les comunicó que Arizaga, por lesión, quedaba fuera del grupo y se perdería el Mundial y tenía que regresar a Lima.

El defensa que se puso pálido y poco le faltó para llorar. “Se vino abajo”, lo recuerda un compañero de esa selección, pero de un momento a otro apareció la personalidad del back y encaró a su técnico.

“Profe, quién dice que por una lesión en la muñeca no voy a jugar, acaso el fútbol se juega con las manos, está loco, yo no me quedo sin ir al Mundial y si hay tanto problema con esta hue…(yeso) me lo saco ahora mismo”. Arizaga vio una piedra, la cogió y empezó a golpearse el yeso con intención de sacárselo.

Sus compañeros se sorprendieron y trataron de calmarlo, pero al ver las risas de Tim y de Jorge Alva se dieron cuenta de que era una broma.

El defensa se percató de esto y poco le faltó para irse encima de su maestro. " Así son las cosas, profe. Me la hizo, no hay problema, pero al “doc” si le guardo” dijo la verdadera “chochera” de Tim.