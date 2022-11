El primer himno oficial de un Mundial se dio en Inglaterra 1966, pero cuatro años antes una banda sonora, por iniciativa propia, compuso un tema para Chile 1962. Desde entonces hay una canción en cada Copa del Mundo. Shakira, Ricky Martin, Pitbull, Queen, Jennifer López, el tenor Plácido Domingo y otras megaestrellas prestaron su voz en algún momento para identificar a un torneo. ¿Podrá el tema de Qatar 2022 superar el éxito del ‘Waka, Waka’ o ‘La Copa de la Vida’?

CHILE 1962: EL MUNDIAL MÁS VIOLENTO

Por primera vez una banda sonora le puso música al Mundial. No fue un tema oficial, sino la creación de un artista que por iniciativa propia y no por encargo de la organización creó un tema conocido como ‘El rock del mundial’ de Los Ramblers, donde combina ritmos de ‘La nueva ola’. En el torneo los encuentros fueron una verdadera carnicería. Al final, hubo 5 jugadores fracturados, 50 lesionados y hasta un muerto.





INGLATERRA 1966: EL GOL MÁS POLÉMICO

Lonnie Donegan interpretó la primera canción oficial de un Mundial ‘World Cup Willie’ . Sin embargo, no fue tan recordado y su hijo Lonnie Donegan Jr cantó una nueva edición para Sudáfrica 2010. Fue la Copa donde se recuerda el ‘gol fantasma’ en la final donde Inglaterra alcanzó, hasta ahora, su único trofeo.





MÉXICO 1970: LA DESPEDIDA DE PELÉ

Pelé se retiró de México 70 siendo tricampeón ante un Estadio Azteca abarrotado

Con estilo ranchero y fusión de nueva ola, los hermanos Zavala interpretaron ‘Futbol México 70’. Una canción mítica para uno de los mejores mundiales donde Pelé se despidió del certamen en hombros siendo tricampeón. Fue el primer torneo transmitido a nivel global y el primero fuera de Sudamérica y Europa.





ALEMANIA 1974: CRUYFF VS. BECKENBAUER

‘El futbol es nuestra vida’ , fue la canción escrita por Jack White. Se lanzó en un álbum junto a otros 10 temas folclóricos. Hubo varias versiones, pero la más famosa es la que interpretaron los jugadores de la selección alemana en un video musical. Fue el torneo donde apareció el ‘fútbol total’ y en la final estuvieron dos leyendas frente a frente.





ARGENTINA 1978: EL MUNDIAL BAJO SOSPECHA

En Argentina 78 aún se mantiene la polémica goleada a Perú

El himno ‘Marcha oficial del mundial’ fue creado por el musico italiano Ennio Morricone, uno de los grandes compositores de bandas sonoras de películas de la época. Es una canción con poca letra, interpretada por el coro del Teatro Colón. Fue el torneo empañado por la dictadura militar y donde Perú cayó sospechosamente 6-0 ante Argentina. Un misterio que hasta ahora no se resuelve.





ESPAÑA 82: ‘NARANJITO’ Y PAOLO ROSSI

‘El Mundial’ , fue el tema interpretado por uno de los más grandes tenores: Placido Domingo, quien cantó un pasodoble acompañado de una orquesta que recuerda las corridas de toros. Fue la Copa del italiano Paolo Rossi, que terminó siendo campeón.





MÉXICO 1986: LA MANO DE DIOS

Diego Armando Maradona y la 'Mano de Dios' quedó grabado para la eternidad

‘El mundo unido por un balón’ , fue la canción escrita por Juan Carlos Abara y su mensaje era alentar a la unión, paz y alegría, sobretodo en países latinoamericanos. Como en 1974, los seleccionados dieron sus voces al himno. Fue la primera vez que se lanzaron otras canciones en un mismo mundial como ‘La ola verde’ o ‘Pique’ en honor a la mascota. El torneo quedó grabado por el gol de Maradona con ‘La mano de Dios’ y el ‘Barrilete cósmico’ a los ingleses.





ITALIA 90: MUNDIAL DEL ANTIFÚTBOL

La canción ‘Un statte italiana’ fue compuesta por Giorgio Moroder. ‘Un verano italiano’, en español, tiene un mensaje de Fair Play y emoción de la fiesta del fútbol. Hubo versión española, argentina, paraguaya y venezolana de la canción. Fue el torneo menos vistoso de la historia, el veterano camerunés Roger Milla llamó la atención y el golero Sergio Goicochea se convirtió en ‘atajapenales’.





ESTADOS UNIDOS 1994: EL PENAL DE BAGGIO

‘Gloryland’ fue compuesta por Dary Hall y Sounds of Blackness. Fue parte de un álbum que contenía 14 canciones. También se usaron otros temas como ‘We are The Champions’, de Queen, ‘Blaze of Glory’, de Jon Bon Jovi y ‘Celebration’ de Kool & The Gan. La final quedó marcada por el penal fallado de Roberto Baggio y permitió que Brasil sea tetracampeón.





FRANCIA 1998: LA CORONA DE ZIDANE

‘La Copa de la Vida’ , de Ricky Martin fue el primer tema de un Mundial que se escuchó en casi todos los países. Es de las más sonadas en la historia. El ritmo latino del puertorriqueño contagió a todos. Fue un éxito global, que llegó a la cima del ranking en más de 30 naciones. Se cantó en la final del Mundial y le permitió a Ricky Martín ganar un Grammy en 1999. Fue el torneo que coronó a Zidane en la final ante un brasileño Ronaldo enfermo, que vomitó en el camarín.





COREA-JAPÓN 2002: EL ‘PENTA’ DE BRASIL

En el primer Mundial asiático se confió en la artista norteamericana Anastacia. El tema ‘¡Boom!’ , fue escrita por Glen Ballard. Tuvo cierta popularidad en Suecia y Suiza, pero no pegó en Latinoamérica. Sin embargo, la canción no oficial que más pegó fue el himno instrumental que creó Vangelis. Fue el torneo del pentacampeonato de Brasil, que por tercera vez consecutiva disputó una final.





ALEMANIA 2006: CABEZAZO DE ‘ZIZOU’

‘Time of Our Lives’ , fue compuesta por el cuarteto ‘Il Divo’ y la artista estadounidense Toni Braxton. Fue presentada en la inauguración en el ‘Allianz Arena’ de Múnich. Fue popular en Europa, pero no en Latinoamérica. El hecho que más se recuerda fue el cabezazo que Zidane le metió al italiano Materazzi en la final.





SUDÁFRICA 2010: EL BESO DE CASILLAS

‘Waka Waka’ , de Shakira, es el éxito más popular y cantado en la historia de los mundiales. Llegó a ser número uno en más de 50 países, es el himno más vendido en todos los tiempos superando los 15 millones de copias. Combina ritmos africanos, instrumentación colombiana, y compases de Trinidad y Tobago. El coro está basado en ‘Zangalewa’, un canto del grupo camerunés Golden Sounds. Fue el Mundial donde Iker Casillas, tras coronarse campeón, besó en televisión a la reportera Sara Carbonero, que luego fue su esposa. Y también donde Shakira conoció a Piqué. Ambas parejas hoy separadas.





BRASIL 2014: ALEMANIA Y EL MINEIRAZO

‘We are one (Ola, ola)’, fue interpretado por Pitbull, Jennifer López y la brasileña Claudia Leitte. Fue presentada en los Billboard Music Awards 2014 y luego cantada en la inauguración del Mundial. Sin embargo, la canción no oficial que arrasó fue la de Shakira que unió su voz a Carlinhos Browny en su ‘La, La, La’. Fue el torneo donde Alemania aplastó 7-1 a Brasil, en semifinales, en el propio ‘Mineirao’.





RUSIA 2018: LA APARICIÓN DEL VAR

El VAR hizo su estreno en Rusia 2018, pero las polémicas no acabaron

‘Live it up’ , cantada por Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi. Al contrario de anteriores himnos fue más popular en Latinoamérica como Panamá, Argentina y Bolivia que en los de Europa. Fue el Mundial en que apareció el VAR y donde Perú volvió a una Copa después de 36 años.





QATAR 2022: EL ÚLTIMO MUNDIAL DE MESSI

‘Hayya Hayya’ es el nuevo tema oficial del Mundial. Es una unión de los ritmos de R6B, reggae y fue presentada durante el sorteo de los grupos. La canción simboliza como el fútbol y la música tienden puentes en el mundo. Será la última vez que veremos en acción a Messi en un Mundial. También podría ser el último de Cristiano Ronaldo, Luis Suárez y Luka Modric.