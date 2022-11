Por Juan Palacios Casas, desde Qatar

Qatar 2022 es una fiesta. El ‘After game’ en el ‘fan fest’ del Mundial abre las puertas de la diversión para todos, en especial para turistas y clase trabajadora de este país. Es raro ver a un catarí participar de esta celebración. La estación del metro Estadio Lusail estaba repleta, igual con mucho orden pudimos ingresar a uno de ellos para que nos acerque a nuestro alojamiento al que solo podemos llegar en auto y no en transporte público.

Ya más cerca al hospedaje, pido un Uber para ir más seguro. El taxista llega y de entrada me da un discurso largo en árabe. Me mete un ‘floro’ bravo, como diciendo que la situación está cara, que la dirección está lejos. Le respondo en inglés y dice no entender el idioma. No logramos tener una buena comunicación.El precio según el aplicativo me sale que debo pagar 14.24 cataríes, unos 16 soles en nuestra moneda. En el trayecto, el tipo no se muestra fiable. Me mira a cada rato por su espejo retrovisor. Yo me hago el desentendido. Después de muchas vueltas por las calles de Doha, llego a mi destino.

Le pido al seguridad del hotel abrir el parqueo. Entonces, a punto de bajar del auto, el taxista me hace la señal de que falta dinero. Con los dedos me indica que debo pagarle 33 cataríes, más del doble del precio que decía la App. Discutir con un árabe, no lo recomiendo, pero yo de Surquillo, he caminado con mi causa ‘Cachetada’ por el Callao y no estaba dispuesto a que me agarren de sonso.

Los chicos que custodian el lugar son kenianos y sí hablan inglés. Les cuento lo sucedido, pero el temor de estar en un lugar donde se ganan la vida y no tener voz para reclamar, hace que no participen. Eso sí, les pido que me ayuden a llamar a la Policía. El taxista pretende usar argumentos baratos y nos pone en contacto con gente que habla árabe y no sabemos quiénes son.

Eran las 4 de la madrugada, los custodios del orden llegan y cada quién da su versión. Revisan mi documentación, principalmente el ‘hayya card’ (credencial). Al final, me dicen que solo debo pagar 15 cataríes. Resolvieron el litigio de manera coherente. A veces puedes pagar un adicional y lo encuentro lógico. Pero, un supuesto palomilla catarí quiso aplicarme el abuso. Y yo soy un peruano que se respeta.

