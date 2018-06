Hungría vs Australia : EN VIVO ONLINE TV El cuadro de los 'Socceros' visitan al equipo de 'los magiares mágicos' este sábado en el estadio Groupama Arena de Budapest en un partido amistoso de preparación rumbo a Rusia 2018 . Australia espera un triunfo ante Hungría y quedar listo el Mundial en el que comparte el Grupo C junto a Perú , Francia y Dinamarca. (10:30 a.m. hora peruana)



El Hungría vs Australia será la última chance del técnico Bert van Marwijk para poner a punto a su equipo y afinar el once titular que chocará con Francia en el debut en Rusia 2018 .



Precisamente, el cuadro de los 'canguros' cierra la fase de grupo ante Perú, rival directo para ocupar una de las dos primeras plazas en el Grupo C, con destino a los octavos de final de la Copa del Mundo. Por ello, el Hungría vs Australia es del interés de Ricardo Gareca y los hinchas peruanos.



En la previa del Hungría vs Australia , el DT Van Marwijk tiene una sola duda y preocupación en su equipo: la lesión una de sus estrellas en el ataque, Tomi Juric, quipen está sentido de la rodilla.



Pero los problemas de la rótula de Tomi Juric han provocado incluso, la convocatoria de atacante Jamie Maclaren, que podría suplirlo en caso se descarte su participación. No obstante, el jugador se ve con opciones para entrar unos minutos en el duelo Hungría vs Australia .

"Para ser honesto, no me importaría jugar ante Hungría. Sería bueno, sumar un poco de minutos antes del Mundial Rusia 2018", afirmó juric previo al Hungría vs Australia .



Por el contrario, el equipo local piensa a largo plazo y el Hungría vs Australia le permitirá ir pensando en la próxima Liga de las Naciones de la UEFA, el flamante torneo de países de Europa que se inicia en setiembre próximo.



Los 'canguros' llegan al partido Hungría vs Australia tras ganarle en otro amistoso a República Checa por goleada (4-0), a inicios junio. Se suman los duelos prepratorias: el empate 0-0 con Colombia y la derrota ante Noruega de la fecha FIFA de marzo.

Hungría vs Australia: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO amistoso Rusia 2018 Hungría vs Australia: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO amistoso Rusia 2018

Alineaciones posibles del Hungría vs Australia :



Australia : Ryan, Behich, Sainsbury, Risdon, Milligan, Leckie, Mooy, Luongo, Rogić, Nabbout y Kruse.

Hungría : Gulácsi, Szabó, Kádár, Vinícius, Dzsudzsák , Elek, Kleinheisler, Nagy, Szalai, Varga y Lovrencsics.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.