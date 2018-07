Inglaterra vs Bélgica EN VIVO Día, hora y canal por el tercer puesto del Mundial de Rusia 2018

Inglaterra vs Bélgica EN VIVO HORA Y CANAL TV . Los 'Diablos Rojos' se enfrentarán a los ingleses en el Estadio de San Petersburgo por el partido del tercer puesto del Mundial de Rusia 2018 . El encuentro contará con la presencia de Eden Hazard y el goleador Harry Kane .



La selección de Inglaterra quedó fuera de la final tras perder por 2-1 ante Croacia en el tiempo suplementario. Los ingleses no pudieron lograr el objetivo de conseguir su segunda corona de la mano de su capitán Harry Kane . Tras el cambio generacional, los ingleses también han tenido que soportar las críticas por su falta de juego sólido y certero. Los dirigidos por Gareth Southgate intentarán vencer a Bélgica para irse con el tercer puesto.

¿Qué día y hora se juega Inglaterra vs Bélgica? La selección de Bélgica se enfrentará a Inglaterra por el tercer puesto el sábado 14 de julio desde las 9:00 a.m. (hora peruana).



Argentina: 11:00 a.m.

Colombia: 09:00 a.m.

Ecuador: 09:00 a.m.

México: 09:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

España 7:00 p.m.

Uruguay: 11:00 m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Estados Unidos: 7:00 a.m. (Los Angeles), 09:00 a.m. (Chicago), 10:00 a.m. (Washington), 10:00 am (Nueva York), 10:00 am (Miami)

Por otro lado, la selección de Bélgica quedó fuera de competencia para llegar a la final tras perder por la mínima diferencia ante Francia. Los comandados por Romelu Lukaku y Eden Hazard deberán resignarse a obtener el tercer puesto. Sin duda, los 'belgas' llegaban como los favoritos para ganar el Mundial pero una vez más quedaron fuera de competencia.

Francia 1-0 Bélgica: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: FIFA TV)

¿Dónde se jugará Inglaterra vs Bélgica? El Estadio de San Petersburgo será el escenario para el partido del tercer puesto del Mundial de Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán Inglaterra vs Bélgica? En nuestro país, Latina y Directv Sports serán los encargados en transmitir el partido.



¿Quieres seguir el Inglaterra vs Bélgica vía Internet? La mejor alternativa la trae Trome.pe con su especial del Mundial Rusia 2018 donde te traemos todos los detalles no solo de este encuentro, sino también de todos los partidos que Perú y las demás selecciones enfrentarán en esta Copa del Mundo.



En Trome.pe/Mundial tendrás todo el fixture, día a día todos los partidos que se jugarán, minuto a minuto, goles, jugadas, la polémica y todas las noticias de tus estrellas favoritas del fútbol Mundial, en especial de la selección peruana.