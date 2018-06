Inglaterra vs Bélgica EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE por el Grupo G del Mundial de Rusia 2018

Inglaterra vs Bélgica EN VIVO EN DIRECTO . Los ingleses se enfrentarán en un partidazo a los 'diablos rojos' en el Estadio de Kalingrado a la 1:00 p.m. (hora peruana) por el último partido del Grupo G del Mundial de Rusia 2018 . El partido será transmitido por la señal de Latina y Directv Sports .



Inglaterra vs Bélgica será un duelo clave para determinar las posiciones en su zona. La selección inglesa mostró en sus dos partidos una gran actuación ofensiva con la individualidad de Harry Kane . Tras el cambio generacional del equipo de Gareth Southgate , los ingleses se pusieron la 'chapa' de candidatos y ahora buscarán llegar de la mejor manera a la siguiente fase.



Además, Inglaterra , tiene dos victorias, ocho goles a favor y tan solo dos en contra. Por ahora, su única preocupación es obtener la victoria para ser el líder de grupo. Para toda la prensa internacional, Bélgica será el examen más complejo que tendrá Inglaterra desde que inició Rusia 2018 .

Inglaterra 6-1 Panamá: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: DirecTV)

Bélgica , por su parte, también llega como otro de los favoritos al Mundial de Rusia 2018 . Los comandados por Eden Hazard vienen de vencer a Panamá por 3-0 y a Túnez por 5-2. Increíblemente, tienen dos goles en contra, dos victorias y ocho goles a favor. Misma situación estadística que la selección de Inglaterra. No obstante, estamos en presencia de un duelo de buen juego y muchos goles.

Bélgica 5-2 Túnez: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: Optus Sport)

Bélgica vs Inglaterra : HORARIOS DEL MUNDO



Argentina: 3:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

Ecuador: 1:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Chile: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

España 8:00 p.m.

Uruguay: 3:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Estados Unidos: 11:00 am (Los Angeles), 1:00 pm (Chicago), 2:00 pm (Washington), 2:00 pm (Nueva York), 2:00 pm (Miami)



Inglaterra vs Bélgica se han enfrentado en dos oportunidades en la historia de los Mundiales. Se han enfrentado dos veces, donde los ingleses ganaron una vez y la otra empataron.



Probables alineaciones:

​Inglaterra: Jordan Pickford; Phil Jones, John Stones, Gary Cahill; Trent Alexander-Arnold, Ruben Loftus-Cheek, Eric Dier, Jesse Lingard, Danny Rose; Marcus Rashford, Harry Kane.

Bélgica: Thibaut Courtois; Thomas Vermaelen, Dedryck Boyata, Toby Alderweireld; Mousa Dembélé, Marouane Fellaini, Nacer Chadli, Thorgan Hazard, Youri Tielemans, Eden Hazard, Michy Batshuayi.