Inglaterra vs Bélgica EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE por el tercer lugar del Mundial Rusia 2018

Inglaterra vs Bélgica EN VIVO EN DIRECTO . Los 'Tres Leones' y los 'Diablos Rojos' se miden este sábado en el Estadio de San Petersburgo por el tercer lugar del Mundial Rusia 2018 . El partido arrancará a las 9:00 a.m. (hora peruana) por las señales de Latina y DirecTV.



¿Vas a seguir el Inglaterra vs Bélgica vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas, reacciones y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Luego de no conseguir el pase a la final del Mundial Rusia 2018 en semifinales, Inglaterra vs Bélgica protagonizarán el partido consuelo de la competencia de selecciones: el tercer lugar del podio.

HORARIOS EN EL RESTO DE PAÍSES



España / 7:00 p.m.

Argentina / 11:00 a.m.

Uruguay / 11:00 a.m.

Chile / 10:00 a.m.

Venezuela / 10:00 a.m.

Bolivia / 10:00 a.m.

Perú / 9:00 a.m.

Colombia / 09:00 a.m.

Ecuador / 09:00 a.m.

México / 09:00 a.m.

Estados Unidos / 7:00 a.m. (Los Angeles), 09:00 a.m. (Chicago), 10:00 a.m. (Washington), 10:00 am (Nueva York), 10:00 am (Miami)



Inglaterra de Harry Kane viene de ser eliminado frente a Croacia por 2-1 en un partidazo que se definió en el segundo tiempo suplementario. Mientras que Bélgica de Eden Hazard, sucumbió ante Francia por 1-0 en los 90 minutos.



Inglaterra y Bélgica ya se vieron las caras en la fase de grupos del Mundial Rusia 2018. Fue por la última jornada, cuando ambas selecciones ya estaban clasificados a octavos de final.



Aquel día, Inglaterra y Bélgica mandaron un equipo alterno para guardar a sus principales figuras, donde los 'Diablos Rojos' se impusieron 1-0 con gol de Januzaj.

Inglaterra y Bélgica saldrán con todo este sábado en el Estadio de San Petersburgo en busca de subirse al podio del Mundial Rusia 2018 y darle una alegría a todos sus hinchas.



Inglaterra vs Bélgica : Alineaciones probables



Inglaterra : Pickford; Maguire, Stones, Walker, Hernderson; Trippier, Young, Alli, Lingard; Sterling, Kane.



Bélgica : Courtois; Vertonghen, Kompany, Alderweireld, Chadli; Witsel, Dembélé, Fellaini, De Bruyne; Hazard, Lukaku.