Inglaterra vs Bélgica EN VIVO . Choque de infarto en busca del tercer puesto del Mundial Rusia 2018 en el Estadio de San Petersburgo. La cita está programada este sábado 14 de junio desde las 9:00 a.m. (hora de Perú y Colombia).



Como en todo el Mundial, Latina (en Perú) y Directv (para toda Latinoamérica) son los principales canales que pasarán el encuentro. Pero si estás en otro país, revisa más abajo otras señales disponibles.



Inglaterra y Bélgica , que no pudieron llegar a la final del Mundial Rusia 2018 en semifinales, lucharán por quedar, al menos, en el tercer lugar del podio mundialista.

REVISA AQUÍ LOS HORARIOS EN OTROS PAÍSES DEL INGLATERRA VS BÉLGICA



España / 7:00 p.m.

Argentina / 11:00 a.m.

Uruguay / 11:00 a.m.

Chile / 10:00 a.m.

Venezuela / 10:00 a.m.

Bolivia / 10:00 a.m.

Perú / 9:00 a.m.

Colombia / 09:00 a.m.

Ecuador / 09:00 a.m.

México / 09:00 a.m.

Estados Unidos / 7:00 a.m. (Los Angeles), 09:00 a.m. (Chicago), 10:00 a.m. (Washington), 10:00 am (Nueva York), 10:00 am (Miami)



AQUÍ TODOS LOS CANALES QUE TRANSMITIRÁN EL INGLATERRA VS CROACIA



Perú: Latina y Directv Sports.

Portugal: Sport TV1, RTP Play, RTP 1, Sport TV LIVE, Antena 1 - RTP

Australia: SBS Radio 3, SBS Live, SBS Radio 2, Optus Sport, SBS Radio 1, SBS

Austria: OE24, SRF zwei, Sky Go Deutschland, ARD Das Erste, ORF TV Live, Sky Sport UHD Germany, ORF eins

Bélgica: La Deux, RTBF Auvio Direct, Sporza Live, Één

Bolivia: COTAS Televisión, Tigo Sports Bolivia, Red Uno, Red Unitel

Brasil: Globo, Fox Sports 2 Brazil, FOX Sports 1 Brasil, FOX Play Brasil, SporTV, SporTV Play

Canadá: RDS, TSN5, RDS GO, TSN GO, TSN Radio 1040 - 1410, TSN4

Chile: DIRECTV Play Deportes, Canal 13, Mega, Movistar Play Chile, DIRECTV Sports Chile, TVN

China: CCTV-5, CCTV 5+ VIP

Colombia: Deportes RCN En Vivo, DIRECTV Sports Colombia, RCN Television, DIRECTV Play Deportes

Croacia: HRT 2

República Checa: CT Sport

Dinamarca: TV2 Play Denmark, TV2 Denmark

República Dominicana: SportsMax App, Sky HD

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Sky HD, TDN

Francia: TF1, TF1 Live, beIN Sports 1, beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT

Alemania: ORF TV Live, SRF zwei, Sportschau Live, Sky Sport UHD Germany, ORF eins, Sky Go Deutschland, ARD Das Erste

Grecia: ERT 1

Honduras: Tigo Sports Honduras, TDN, Televicentro En Vivo, Canal 7 Televicentro, Sky HD

Italia: RSI La 2, Radio 105 Network, Mediaset Italia Live, Canale 5

Japón: NHK Japan

México: Canal de las Estrellas, Televisa Deportes, Azteca Deportes, Sky HD, TDN, Blue To Go Video Everywhere, Azteca 7

Marruecos: beIN MAX 2, beIN SPORTS CONNECT, beIN MAX 1

Países Bajos: Één, NPO 1

Nueva Zelanda: SKY Go NZ, Sky Sport 4 NZ

Noruega: TV2 Sumo

Panamá: TVMax 9, RPC Canal 4, Sky HD, TVN2 Panama, Movistar Play Panama, TVN Radio 96.5, TDN

Paraguay: SNT Paraguay, Telefuturo

Puerto Rico: SportsMax App

Suecia: SVT 1, SVT Play

Reino Unido: BBC iPlayer, BBC Radio 5 Live, TalkSport Radio UK, BBC Sport Live, BBC One

Estados Unidos: Telemundo, FOX Network, Futbol de Primera Radio, Telemundo Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Inglaterra y Bélgica ya se midieron en la última fecha del Grupo H del Mundial Rusia 2018, donde los 'Diablos Rojos' se impusieron por 1-0. Ojo, ese día ambas selecciones presentaron un equipo alterno porque ya estaban clasificados a octavos de final.



Inglaterra vs Bélgica : Alineaciones probables



Inglaterra : Pickford; Maguire, Stones, Walker, Hernderson; Trippier, Young, Alli, Lingard; Sterling, Kane.



Bélgica : Courtois; Vertonghen, Kompany, Alderweireld, Chadli; Witsel, Dembélé, Fellaini, De Bruyne; Hazard,