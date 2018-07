Inglaterra vs Croacia EN VIVO . Ingleses y croatas se verán las caras este miércoles en el Olímpico de Luzhnikí por semifinales del Mundial Rusia 2018. En esta galería conoce el posible once de ambas escuadras.



El Inglaterra vs Croacia será, din duda, un partidazo por el gran juego de ambos equipos, aunque cada quien con su estilo. Juego aéreo vs juego vertical, respectivamente.



Inglaterra llegó a esta instancia luego de vencer 2-0 a Suecia en cuartos de final con goles de cabeza, un arma letal que Croacia debe cuidar de principio a fin.

Croacia , por su parte, clasificó a semifinales con mucho sufrimiento. Esto porque, tanto en octavos como en cuartos, se fue a los tiempos extra y luego a la tanda de penales.