Inglaterra vs Croacia EN VIVO Día, hora y canal por la semifinal del Mundial de Rusia 2018

Inglaterra vs Croacia EN VIVO HORA Y CANAL TV . Los ingleses se medirán con los croatas en el Estadio Olímpico de Luzhnikí por la semifinal del Mundial de Rusia 2018 .



La selección de Inglaterra se clasificó tras vencer por 2-0 a Suecia en un vibrante partido por los cuartos de final. Con los tanto de Harry Maguire y Dele Alli sellaron la victoria y ratificaron su pase a la siguiente fase. Sin duda, los dirigidos por Gareth Southgate , buscarán la victoria y acceder a una final del Mundo tras 52 años.



Los ingleses lograron llegar a una final en el Mundial que organizaron en 1966. Después de un cambio generacional, los liderados por Harry Kane quieren hacer historia. Luego de vencer a Colombia y Suecia en la fase de definición, tratarán con su juego, clasificar a la última instancia.

Inglaterra 2-0 Suecia: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: FIFA TV)

Inglaterra vs Croacia se enfrentarán por la semifinal de Rusia 2018 el miércoles 11 de julio a la 01:00 p.m . (hora peruana) .



Argentina: 3:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

Ecuador: 1:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Chile: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

España 8:00 p.m.

Uruguay: 3:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Estados Unidos: 11:00 am (Los Angeles), 1:00 pm (Chicago), 2:00 pm (Washington), 2:00 pm (Nueva York), 2:00 pm (Miami)



Croacia , por su parte, se clasificó tras vencer por penales al anfitrión Rusia. Los dirigidos por Zlatko Dalić quieren hacer historia y clasificarse a una final después del Mundial de Francia 1998. Con la jerarquía de Ivan Rakitic y Luka Modric , quieren llegar lo más lejos que puedan.

¿Dónde se jugará Inglaterra vs Croacia? El Estadio de San Petersburgo es el escenario escogido para la primera semifinal de Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán Inglaterra vs Croacia? En nuestro país, Latina y Directv Sports serán los encargados en transmitir el partido a todo el Perú.



