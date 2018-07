Inglaterra vs Croacia: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO semifinales Mundial Rusia 2018

Inglaterra vs Croacia : EN VIVO ONLINE TV La selección de los 'Tres leones' enfrenta a los croatas este miércoles en el estadio Luzhnikí por las semifinales del Mundial Rusia 2018 . Inglaterra busca un triunfo ante Croacia para acceder a la final. (1:00 p.m. hora peruana) (TV: Latina y DirecTV)



La segunda semifinal del Mundial de Rusia, entre las selecciones de Croacia e Inglaterra, rescata de la memoria del fútbol los mejores momentos de dos países que anhelan superar la prueba de este miércoles en el estadio moscovita de Luzhniki.



El bando croata celebró hace veinte años, en 1998, su mayor logro en una cita mundialista. La generación de Davor Suker y Robert Prosinecki mordió la medalla de bronce en un torneo memorable, con triunfo de la anfitriona Francia.



Inglaterra debe viajar todavía más lejos, hasta 1966, para encontrar su momento de mayor inspiración, con la coronación de los legendarios Bobby Moore, Gordon Banks, Bobby Charlton y compañía.



Después de 28 años de ausencia entre los semifinalistas de un Mundial -su anterior aparición fue en Italia'90-, los 'Three Lions' transmiten convicción, ilusión y firmeza.



"Hemos hablado entre nosotros del equipo que fue campeón, de cómo su éxito se celebra y de cómo el país los reverencia todavía", manifestó el técnico inglés Gareth Southgate. "Quizás en esta era moderna, de las redes sociales, el impacto sería mayor", consideró.



Su progreso hasta las semifinales, en efecto, fue celebrado en las calles de Londres, Liverpool o Manchester, del mismo modo que Zagreb, Split o Dubrovnik vibraron con la tanda de penaltis que motivó el adiós del conjunto ruso y el progreso del croata.



Los proyectos de los dos semifinalistas tienen, de hecho, algunos lazos comunes y es que tanto Gareth Southgate como Zlatko Dalic fueron requeridos en situaciones de extrema urgencia.



El preparador de Watford, de 47 años, era el responsable del plantel sub-21 cuando se produjo el cese de Sam Allardyce, apenas dos meses después de haber asumido el cargo, tras descubrirse que hacía de intermediario para burlar las leyes británicas del mercado de fichajes, una práctica prohibida por la FA.



Su forzosa llegada al banquillo marcó un punto de inflexión en la selección. Revitalizó al equipo y convirtió a un joven plantel en un grupo tan ambicioso como osado, con Harry Kane como factor diferencial en el ataque. Inglaterra encontró, además, al portero fiable que tanto aguardaba -Jordan Pickford- y a un nuevo líder defensivo -John Stones- para completar un equipo sobrado de talento, dada la convivencia de Raheem Sterling y Dele Alli.



"Desde la derrota ante Islandia en los octavos de final de la última Eurocopa sabíamos que las cosas debían cambiar", convino Eric Dier. "No podía volver a ocurrir algo así", agregó.



De una situación crítica también salió reforzado el conjunto de Croacia, al que igualmente el cuadro vikingo negó la clasificación directa para el Mundial. Vía repesca, ya con Dalic como seleccionador, merecieron un lugar en Rusia. Aquí llegaron sabiéndose "un país pequeño, con grandes sueños".



"Para nosotros es increíble estar en semifinales. Estamos contentos y orgullosos, pero no queremos parar aquí", adelantó el centrocampista del Barcelona Ivan Rakitic.



Él es, junto a su homólogo madridista Luka Modric y el portero del Mónaco Danijel Subasic, quien capitaliza el halagüeño presente de los Vatreni. El '4' culé, portando el '7' cuando juega para Croacia, anotó los penaltis definitivos en las tandas que decidieron a su favor los cruces de octavos y de cuartos de final ante los combinados de Dinamarca y Rusia.



El bando inglés asimismo pasó por esa suerte en la primera ronda eliminatoria, ante la escuadra de Colombia, pero pasó sin sufrimiento la prueba de cuartos de final ante Suecia (2-0).



En semifinales el conjunto inglés tratará de aprovechar su mayor descanso para aproximarse al colosal reto de dominar el mundo.



Los 'pross' son los vigentes campeones en categoría sub-17 y sub-20. Un envite de poder a poder, ante la valerosa Croacia, le acercará o le alejará de esa hazaña.



Alineaciones posibles del Inglaterra vs Croacia :



Inglaterra : Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire; Kieran Trippier, Jesse Lingard, Jordan Henderson, Dele Alli, Ashley Young; Raheem Sterling y Harry Kane.

Croacia : Danijel Subasic; Domagoj Vida, Vedran Korluka, Dejan Lovren, Ivan Strinic; Ivan Rakitic, Luka Modric; Ante Rebic, Andrej Kramaric, Ivan Perisic; y Mario Mandzukic.

