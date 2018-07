Inglaterra vs Croacia EN VIVO por Sky, Bein Sports, Telemundo y BBC Canales del Mundo por Mundial 2018

La selección de Inglaterra se enfrentará a Croacia por las semifinales del Mundial de Rusia 2018 en el Estadio Olímpico de Luzhnikí a la 1:00 p.m. (hora peruana). Sin duda, ingleses y belgas tienen un solo objetivo, llegar al séptimo partido de la competencia.



Los ingleses buscarán llegar a una final de Copa del Mundo luego de la que disputaron en el Mundial que organizó en 1966. Los dirigidos por Gareth Southgate afrontaron un duro cambio generacional y lograron revertir la mala impresión que dejaron en la última Eurocopa de Francia 2016.



Inglaterra vs Croacia no se han enfrentado nunca en la historia de los Mundiales. Sin embargo, durante todas sus participaciones, se han enfrentado en ocho oportunidades. El equipo de los 'tres leones' ganó en cuatro oportunidades, empataron uno y los croatas solo vencieron en dos oportunidades.

Mientras que, Croacia busca llegar a la final de la Copa del Mundo con Ivan Rakitic y Luka Modric en el ataque. Ambos jugadores han sido los más desequilibrantes del equipo durante todo el certamen. Tras vencer a Rusia en cuartos de final, los croatas deben mejorar en las marcas defensivas porque ha sido un punto débil durante todos sus partidos.



Aquí otros canales que transmitirán Inglaterra vs Croacia :



Perú: Latina y Directv Sports.

Alineaciones de Inglaterra vs Croacia :

Croacia: Danijel Subasic; Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic; Ivan Rakitic, Marcelo Brozovic; Ante Rebic, Luka Modric, Ivan Perisic; Mario Mandzukic



Inglaterra: Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire; Kieran Trippier, Dele, Jordan Henderson, Jesse Lingard, Ashley Young; Raheem Sterling, Harry Kane.