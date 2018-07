Inglaterra vs Suecia: John Stones tildó de muy sucios a jugadores colombianos [VIDEO y FOTOS]  

El defensa de la selección de Inglaterra , John Stones, reconoció su satisfacción por haber eliminado a la selección de Colombia en su camino a los cuartos de final de Rusia 2018 , debido a que fue el equipo 'más sucio' al que se ha enfrentado.



Stones, que este sábado enfrenta a Suecia, aún no olvida el momento que vivió ante la selección de Colombia . "Probablemente es el equipo más sucio contra el que he jugado. Cuando nos concedieron el penal (que marcó Harry Kane), rodearon al árbitro, lo empujaron, también hubo el cabezazo que todos vieron (de Wílmar Barrios a Jordan Henderson), estropearon el punto de penal. Muchas cosas que ustedes no han oído hablar en un partido", dijo el zaguero de la selección de Inglaterra .



John Stones, una de las figuras de la selección de Inglaterra , además aprovechó la tranquilidad de la victoria para ironizar sobre su victoria ante la selección de Colombia . "Mostramos cabeza fría para no caer en su juego. Lo mejor para nosotros fue ganarles jugando al fútbol. Eso es lo que más les va a doler, más que tomar el avión de vuelta a casa", dijo el jugador del Manchester City.



El inglés también cuestionó la personalidad del árbitro norteamericano Mark Geiger. "Nunca había visto un partido así antes, (por) cómo se comportaron. Pensé que podrían haber visto varias tarjetas rojas en el partido, por lo que pasó", sentenció defensor de la selección de Inglaterra que buscará su pase las semifinales de Rusia 2018, este sábado a las 9 a.m., en Samara.