Inglaterra vs Suecia: Zlatan Ibrahimovic y David Beckham hicieron una apuesta descomunal que sorprendió a todos

Inglaterra vs Suecia se enfrentarán en los cuartos de final del Mundial Rusia 2018. Y dos ex estrellas de ambas selecciones ya calentaron el encuentro. Se trata de Zlatan Ibrahimovic y David Beckham , quienes, pese a ser muy amigos, quieren que sus selecciones pasen a la semifinal del torneo.



Zlatan Ibrahimovic y David Beckham fueron compañeros en el PSG, pero ambos apostaron defendiendo a sus respectivas selecciones dependiendo si gana Suecia o Inglaterra.



"Si Inglaterra gana, yo te pago una cena en cualquier sitio del mundo donde quieras pero si gana Suecia tú me regalas lo que yo quiera de Ikea ¿ok?", apostó Zlatan Ibrahimovic a David Beckham.



Zlatan Ibrahimovic y David Beckham calentaron el Inglaterra vs Suecia. (Captura: Twitter) Zlatan Ibrahimovic y David Beckham calentaron el Inglaterra vs Suecia. (Captura: Twitter)

A lo que ‘Becks’ respondió: "Si Suecia gana, te llevaré personalmente a Ikea a comprar lo que tú necesites para tu nueva mansión en Los Ángeles, pero si Inglaterra gana quiero que vayas a ver un partido de Inglaterra a Wembley y te pongas una camiseta de mi selección y disfrutando de 'fish and chips' en el descanso", lanzó el dardo David Beckham.



Zlatan Ibrahimovic no se amilanó y cerró la apuesta: “Tenemos un trato”, indicó el sueco, excapitán de la selección ‘vikinga’ que no fue convocado para el Mundial Rusia 2018.

