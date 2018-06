Inglaterra vs Túnez EN VIVO HORA Y CANAL TV. La selección inglesa se medirá frente a los tunecinos en el Estadio Volgogrado Arena por el debut del Grupo G del Mundial Rusia 2018 .



La selección de Inglaterra llega con la ilusión de realizar un Mundial tras un cambio generacional importante. El entrenador Southgate renovó totalmente la selección luego de la derrota 1-2 de hace dos años con Islandia en Octavos de Final de la Eurocopa de Francia.



Los ingleses buscarán sacar de sus mentes las malas actuaciones en torneos internacionales y tratarán de imponer un juego con balón al piso con menos pelotazos largos.



Túnez , por su parte, disputará su cuarta Copa del Mundo y se vuelve a enfrentar en este certamen ante Inglaterra en el primer partido de su grupo. En Francia 98', los ingleses vencieron 2-0 a Túnez con goles de Shearer y Scholes en Marsella.



Inglaterra vs Túnez se enfrentarán en su segundo partido de Rusia 2018 el lunes 18 de junio a la 1:00 p.m. (hora peruana).



España / 8:00 p.m.

Argentina / 3:00 p.m.

Uruguay / 3:00 p.m.

Chile / 2:00 p.m.

Venezuela / 2:00 p.m.

Bolivia / 2:00 p.m.

Colombia /1:00 p.m.

Ecuador / 1:00 p.m.

México / 1:00 p.m.

Estados Unidos: 11:00 am (Los Angeles), 1:00 pm (Chicago), 2:00 pm (Washington), 2:00 pm (Nueva York), 2:00 pm (Miami)

¿Dónde se jugará Inglaterra vs Túnez? El Estadio Volgogrado Arena con capacidad para 45 mil espectadores será el escenario donde se jugará el debut de ambas selecciones en Rusia 2018.



