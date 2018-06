Inglaterra vs Túnez EN VIVO EN DIRECTO . La selección inglesa se enfrentará con los tunecinos este lunes en el Estadio Volgogrado Arena a la 1:00 p.m. (hora peruana) por su debut del Grupo G del Mundial de Rusia 2018 . El partido será transmitido a través de la señal de Latina y DirecTV para todo el país.



El seleccionado inglés logró dar un cambio generacional a través de su entrenador Gareth Southgate luego de la frustrada Eurocopa en Francia cuando quedó eliminado con Islandia. Mientras que, los tunecinos esperan dar el golpe en este complicado grupo que comparten con Panamá y Bélgica.



HORARIOS DEL INGLATERRA VS TÚNEZ



España / 8:00 p.m.

Argentina / 3:00 p.m.

Uruguay / 3:00 p.m.

Chile / 2:00 p.m.

Venezuela / 2:00 p.m.

Bolivia / 2:00 p.m.

Colombia /1:00 p.m.

Ecuador / 1:00 p.m.

México / 1:00 p.m.

Estados Unidos: 11:00 am (Los Angeles), 1:00 pm (Chicago), 2:00 pm (Washington), 2:00 pm (Nueva York), 2:00 pm (Miami)

Inglaterra confía en la carta goleadora de Harry Kane que milita en el Tottenham . El equipo inglés se clasificó primero en su grupo F de las eliminatorias europeas con 26 puntos tras vencer a Eslovaquia, Escocia, Eslovania, Lituania y Malta.



Por otro lado, Inglaterra ha participado de 14 mundiales, donde solo una vez ha logrado consagrarse como campeón. Justamente, la Copa del Mundo que organizó.



Túnez, por su parte, participará de su quinta Copa del Mundo tras 12 años de ausencia. Por supuesto, buscan dar la sorpresa y tratar de vencer a un grande de Europa. Durante su preparación, Túnez empató con Portugal, Turquía y tan solo perdió en 2018 con España por 0-1.

Los ingleses solamente enfrentaron a Túnez una sola vez en Mundiales y le ganaron por 2-0 con goles Alan Shearer y Paul Scholes.



Probables alineaciones:

​Inglaterra: Butland; Walker, Stones, Phil Jones, Rose; Henderson, Dier, Sterling, Dele Alli; Kane y Rashford.

Túnez: Mathlouthi; Nagguez, Ben Youssef, Ben Olouane, Maaloul; Chalali, Ben Amor; Khazri, Ben Youssef, Sassi; Srarfi.