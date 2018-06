Islandia vs Croacia EN VIVO Día, hora y canal por el Grupo D de Rusia 2018

Croacia vs Islandia EN VIVO HORA Y CANAL TV. Los croatas se enfrentarán a los 'vikingos' en el Estadio Rostov Arena por la última jornada del Grupo C del Mundial de Rusia 2018 .



La selección de Croacia necesita una victoria para no complicarse la clasificación a la siguiente fase. Los dirigidos por Zlatko Dalić manifestaron que tenían un grupo difícil pero que tenían todas las posibilidades de simplificarlo y vencer a sus rivales.



Los comandados por Luka Modrić e Ivan Rakitić tratarán de vencer a una selección que quiere dar la sorpresa. Además, buscarán colocar su buen juego ofensivo en práctica y sus movimientos defensivos.

Islandia , por su parte, le sacó un empate a Argentina y tiene que enfrentar todavía a una débil Nigeria. Los entrenados por Heimir Hallgrímsson son capaces de ordenarse en el fondo y generar juego ofensivo con la recuperación del balón en mediocampo. Uno de los actores principales de este equipo, Gylfi Sigurdsson , sabe muy bien como armar juego y hacerle daño al rival. Islandia, apela al contraataque.



Croacia vs Islandia se enfrentarán en su segundo partido de Rusia 2018 el martes 26 de junio a la 1:00 p.m. (hora peruana).



Argentina: 3:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

Ecuador: 1:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Chile: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

España 8:00 p.m.

Uruguay: 3:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Estados Unidos: 11:00 am (Los Angeles), 1:00 pm (Chicago), 2:00 pm (Washington), 2:00 pm (Nueva York), 2:00 pm (Miami)



Argentina 1-1 Islandia: Goles y resumen (Autor: FIFA | Video: DirecTv)

¿Dónde se jugará Croacia vs Islandia? El Estadio Rostov Arena con capacidad para 43 mil espectadores es el escenario escogido para el tercer partido del Grupo D de Mundial Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán Croacia vs Islandia? En nuestro país, Latina y Directv Sports serán los encargados en transmitir el partido a todo el Perú.



¿Quieres seguir el Croacia vs Islandia vía Internet? La mejor alternativa la trae Trome.pe con su especial del Mundial Rusia 2018 donde te traemos todos los detalles no solo de este encuentro, sino también de todos los partidos que Perú y las demás selecciones enfrentarán en esta Copa del Mundo.



