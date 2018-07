James Rodríguez: Médico de la selección de Colombia confesó que se ocultó la verdad sobre su lesión

La selección de Colombia quedó eliminada del Mundial de Rusia 2018 tras perder por penales ante Inglaterra . El equipo del argentino Néstor Pekerman sufrió una serie de inconvenientes que provocaron la derrota de un ciclo de ocho años.



Una de ellas fue la lesión en la pierna izquierda de James Rodríguez . Sin embargo, la polémica se encendió al término del certamen. El médico de Colombia, Carlos Ulloa , indicó que se engañó a los medios de comunicación sobre las distintas molestias que sufrió la estrella del Bayern de Múnich en el Mundial



“Entiendo a los medios, pero en estos casos nos tocó desinformar porque hace parte del juego. La lesión venía desde hace mucho tiempo atrás. Desde la concentración, él venía con varias molestias en las dos piernas. En Italia hizo una sobrecarga en la pierna izquierda”, señaló el médico en Fox Sports .

Video: James volvió a resentirse de su lesión (Autor: FIFA / Fuente: DIRECTV)

El médico de Colombia, Ulloa , señaló que James Rodríguez fue cambiado contra Senegal porque presentaba los mismos problemas en su pierna derecha. Por ende, el médico indicó que se informó a la prensa de un edema pero que no dieron la gravedad de la lesión para ocultar la verdadera información del jugador.



“Dentro de la política del cuerpo médico de la selección siempre es no dar mucha información. Sabíamos que (frente a Inglaterra) no iba a jugar y fue una decisión que se tomó en conjunto entre el cuerpo médico, el cuerpo técnico y James”.



Finalmente, el médico de Colombia , aclaró la situación y explicó los motivos por los que no se incluyó a James Rodríguez dentro de los convocados para enfrentar a los ingleses.



