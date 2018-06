James Rodríguez: ¿Se perderá por lesión lo que resta del Mundial Rusia 2018?

La selección de Colombia venció por 1-0 a Senegal en el último partido del Grupo H del Mundial de Rusia 2018 y le permitió clasificarse junto a Japón a la siguiente fase. Sin embargo, el cambio de James Rodríguez al comenzar el partido, generó preocupación en todo el equipo 'cafetero'.

Corrían los 30 minutos del primer tiempo, cuando James Rodríguez fue reemplazado por Luis Fernando Muriel por aparentemente una lesión en los músculos isquiotibiales . Este panorama, complicó y demasía al equipo de Pekerman por dejar sin una de sus máximas figuras al equipo.



James Rodríguez se mostró fastidioso y molesto por tener que abandonar el terreno de juego. Además, no quiso saludar a su entrenador Néstor Pekerman al momento del cambio. Sin duda, una figura como el jugador del Bayern de Munich , nunca quiere abandonar el campo.

Video: James volvió a resentirse de su lesión (Autor: FIFA / Fuente: DIRECTV)

Recordemos que, en el debut de Colombia ante Japón , James Rodríguez no pudo estar en el once titular porque no superó las pruebas de última hora por una dolencia muscular que lo aqueja desde la temporada que jugó con Bayern Múnich.



En aquel partido, la selección de Colombia no tuvo buen juego y tuvo que ingresar a los 15 minutos del segundo tiempo. Claramente, haciendo un esfuerzo y complicando su dolencia en una de sus piernas. El bajo nivel y los problemas para correr se pudieron observar en esos pocos minutos que tuvo para jugar.



Contra Polonia , James Rodríguez fue titular y se lo vio en buen estado físico. Aparentemente, esto no fue así. La selección de Colombia goleó por 3-0 y muchos se olvidaron de la lesión del futbolista. Incluso, no mostró ningún dolor durante los noventa minutos.

Colombia 3-0 Polonia: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: DirecTv)

Hasta el momento, James Rodríguez ha disputado 152 minutos en el Mundial de Rusia 2018 y por lo pronto, no hay un certificado médico que informe su diagnostico.



